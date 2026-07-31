En el pódcast Kick-off de De Telegraaf, Mike Verweij desvela el precio que pide RB Leipzig por Lutsharel Geertruida. A comienzos de esta semana salió a la luz que el PSV se había dirigido oficialmente al club alemán, pero ahora también el Feyenoord estudia de repente las posibilidades.

Leipzig exige una cantidad elevada por el futbolista de Róterdam, que en 2024 fue fichado procedente del Feyenoord. El club de Eindhoven quiere reservar dinero para reforzar la defensa, por lo que finalmente no le ofreció contrato a Myron Boadu.

«El PSV ya cuenta, por supuesto, con Alassane Pléa, Ricardo Pepi y Guus Til en ataque», explica Verweij. «En Eindhoven se menciona con mucha insistencia a Geertruida como refuerzo para la zaga», confirma.

El periodista cuenta después que su colega Jeroen Kapteijns sabe más sobre la situación del defensor. «Su llegada todavía parece lejana, porque el PSV prefiere una cesión, mientras que Leipzig exige una cantidad de veinte millones de euros.»

Verweij subraya que un traspaso no es inminente por ahora. «Más adelante en el mercado de fichajes aún podría suceder, pero no creo que se cierre hoy.»

Geertruida fue cedido la temporada pasada al Sunderland, que decidió no ejecutar la opción de compra. En Leipzig no parece entrar en los planes y puede buscar otro club.

El Eindhovens Dagblad informó de que el club de Eindhoven ya habría alcanzado un acuerdo personal con el internacional neerlandés, aunque todavía no hay acuerdo con el club alemán. Mientras tanto, según Feyenoord Transfermarkt, el Feyenoord también se ha enterado de la situación y el club se ha puesto en contacto con el entorno de Geertruida.