En el pódcast Kick-off de De Telegraaf, Mike Verweij revela el precio que pide el RB Leipzig por Lutsharel Geertruida. A principios de esta semana salió a la luz que el PSV se había presentado oficialmente ante el club alemán, pero el Feyenoord también estudia de repente las posibilidades.

El Leipzig exige una cantidad considerable por el jugador de Róterdam, que en 2024 fue fichado procedente del Feyenoord. El club de Eindhoven quiere reservar dinero para refuerzos en defensa, por lo que finalmente no se le ofreció contrato a Myron Boadu.

«El PSV, por supuesto, ya tiene a Alassane Pléa, Ricardo Pepi y Guus Til en ataque», explica Verweij. «En Eindhoven se menciona muy claramente a Geertruida como refuerzo para la zaga», confirma.

A continuación, el periodista cuenta que su colega Jeroen Kapteijns sabe más sobre la situación del defensa. «Su llegada aún parece lejana, porque el PSV preferiría ficharlo cedido, mientras que el Leipzig pide una cantidad de veinte millones de euros».

Verweij subraya que un traspaso no es inminente por ahora. «Más adelante en el mercado de fichajes todavía podría ocurrir, pero no creo que se cierre hoy».

Geertruida fue cedido la temporada pasada al Sunderland, que decidió no ejecutar la opción de compra. En el Leipzig no parece entrar en los planes y puede buscarse otro club.

El Eindhovens Dagblad informó de que el club de Eindhoven ya habría alcanzado un acuerdo personal con el internacional neerlandés, pero que todavía no hay acuerdo con el club alemán. Mientras tanto, según FR12.nl el Feyenoord está preparando una oferta. Se espera que alcanzar un acuerdo personal no suponga un obstáculo insalvable, pero que llegar a un acuerdo con el Leipzig sea el mayor desafío.