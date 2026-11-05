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El entrenador del Corinthians, Clarence Seedorf, ha pedido a la afición que tenga paciencia con su compatriota Memphis Depay después de que el delantero reapareciera tras una lesión en el empate 0-0 del miércoles ante el São Paulo. El atacante neerlandés entró como suplente en la segunda parte en Vila Belmiro y disputó su primer partido desde que sufrió un problema en los isquiotibiales en octubre.

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El delantero neerlandés reaparece desde el banquillo

Seedorf recurrió a su compatriota en el minuto 67 de su tercer partido al frente del equipo y dio entrada a Depay en sustitución de Kaio Cesar durante la 34.ª jornada del Campeonato Brasileiro. El delantero no jugaba desde que sufrió una lesión en los isquiotibiales derechos durante un entrenamiento, después de la derrota por 4-1 ante el Palmeiras el 11 de octubre. En su regreso, ayudó a su equipo a conseguir un punto después de que el mediapunta Rodrigo Garro se retirara lesionado antes del descanso.

Aunque a Matheus Bidu le anularon un gol tras un rechace en el minuto 62 por fuera de juego de Yuri Alberto y Angeli despejó bajo palos un remate de Pedro Lima, el Corinthians, con diez jugadores, resistió después de que el árbitro Raphael Claus cambiara, tras revisar el VAR, la amarilla mostrada a Alberto en el minuto 81 por una entrada sobre Ferreira por una roja directa.

Una pretemporada irregular afecta a su puesta a punto

Al explicar en la rueda de prensa posterior al partido por qué dio entrada al delantero, Seedorf dijo: «Memphis necesita tiempo y vamos a hacer todo lo posible, y rápido, para que recupere su mejor estado de forma. Es normal: no hizo una pretemporada normal, fue un año complicado para su preparación física, pero está trabajando bien. El partido pedía un cambio, queríamos probar algo diferente en ataque en la segunda parte. Por supuesto, necesita ritmo y esa intensidad que mencionabas, pero ahora entrenará todos los días y sin duda mejorará».

Una gestión cuidadosa hasta diciembre

Aunque elogió la dedicación del atacante en los entrenamientos, Seedorf subrayó la importancia de evitar nuevos contratiempos físicos antes de que termine la temporada nacional el 2 de diciembre.

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Sobre la carga de trabajo del delantero, Seedorf añadió: «No está entrenando a baja intensidad. Por sus características, es un jugador explosivo, pero volvió hace solo unos días de una lesión muscular. Ahora vamos a empezar a trabajar más duro.

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»Es un jugador importante para nosotros y tenemos que tener paciencia para que no sufra más lesiones. Haremos con él lo mismo que con todos los demás: un plan diario para que recupere el estado de forma que necesita, pero le hace falta un poco de tiempo».

La lucha por la permanencia se reanuda tras el parón

El empate del miércoles dejó al Corinthians en la zona de descenso, en 17.ª posición con 37 puntos, a uno del Internacional, 16.º, mientras que el Sao Paulo, que lleva tres partidos sin ganar, ocupa el 10.º puesto con 44 puntos.

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El equipo de Seedorf aprovechará ahora el parón de selecciones de la FIFA para mejorar el estado físico de Depay antes de recibir al Botafogo en el Neo Quimica Arena el 18 de noviembre, antes de enfrentarse al Atletico Mineiro y al Gremio. Por su parte, el Sao Paulo retomará la competición en casa ante el Fluminense el 19 de noviembre.