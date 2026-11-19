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Corinthians goleó en la noche del miércoles al jueves. El equipo dirigido por Clarence Seedorf logró una victoria tan sorprendente como amplia: 4-0.

Porque no es ningún secreto que Corinthians no atraviesa su mejor momento. De los trece partidos anteriores al de esta noche, solo había ganado uno.

Seedorf logró esa primera victoria en mucho tiempo el 31 de octubre. En sus cuatro primeros partidos al frente del equipo también sumó dos empates y una derrota.

Esta madrugada llegó la segunda victoria, precisamente ante Botafogo, el club en el que Seedorf puso fin a su carrera como jugador.

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Y qué victoria: 4-0. Buena parte del mérito de la goleada corresponde también a Memphis Depay. El delantero fue protagonista en Corinthians con un gol y una asistencia.

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El máximo goleador histórico de la selección de Países Bajos dio a su equipo una cómoda ventaja de 2-0 ante Botafogo, en el que también entró al campo Hakim Ziyech, al rematar a la red mientras caía tras poco más de media hora de juego.

Fue su primer gol en liga con Corinthians desde marzo, es decir, en ocho meses. Antes del tanto de Memphis, Kaio César había adelantado a Corinthians.

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Tras el 2-0, las cosas solo mejoraron para Corinthians y, en particular, para Memphis y César, asistente y goleador, respectivamente, en el 3-0.

César no se detuvo ahí: en el minuto 67, el extremo de 22 años completó su triplete para poner el 4-0. Con esta amplia victoria, Corinthians vuelve a situarse por encima de la zona de descenso.

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Pero Seedorf y los suyos no tienen mucho margen para respirar: a falta de tres jornadas, hasta tres equipos pueden mandar de nuevo a Corinthians por debajo de esa línea.