El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, continuó sacrificando a los jóvenes jugadores en su batalla con la revista francesa "France Football" en lo relativo a los premios del Balón de Oro.

El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, había ganado el premio Kopa al mejor jugador joven menor de 21 años, en la gala de entrega de los premios del Balón de Oro celebrada en la madrugada del pasado martes en la capital británica, Londres.

Yamal se llevó el premio tras obtener el mayor número de puntos, en virtud del proceso de votación que llevan a cabo los jugadores que han ganado anteriormente el premio del Balón de Oro, entre los que se supone que se encuentra Ronaldo.

Sin embargo, el diario francés "L'Équipe" confirmó que la estrella portuguesa se abstuvo de votar en el premio, junto con los franceses Zinedine Zidane y Michel Platini.

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Esta es ya la quinta vez que Cristiano Ronaldo se abstiene de votar en el premio Kopa, siendo la última vez que votó en el premio en el año 2021, cuando dio su voto al inglés Mason Greenwood.

Desde el final de la edición de 2021, el "misil de Madeira" se abstuvo de votar, debido a la guerra de palabras que se produjo entre él y Pascal Ferré, director editorial de la revista "France Football" en aquel momento.

La crisis comenzó cuando Ferré afirmó, en declaraciones a la prensa, que Ronaldo le había comunicado que su mayor ambición era terminar su carrera futbolística con más Balones de Oro que su rival argentino Lionel Messi.

Las declaraciones de Ferré provocaron la ira de la estrella portuguesa, que negó ese episodio a través de su cuenta en "Instagram", acusando al exdirector editorial de la revista francesa de mentir y de intentar aprovecharse de su nombre de forma indebida.

Desde entonces, Ronaldo no ha aparecido en la gala del Balón de Oro ni como competidor, ni como invitado, ni siquiera entre los votantes del ganador del premio Kopa.

Cabe recordar que Ronaldo ha expresado en más de una ocasión su desacuerdo con las elecciones de la revista francesa respecto a los ganadores del premio del Balón de Oro, especialmente porque no lo gana desde su última coronación en el año 2017.