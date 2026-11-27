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El neerlandés Marino Pušić, entrenador del Al-Ahli saudí, se negó a considerar la irregularidad de los resultados de su equipo como un síntoma de bajón, y aseguró que la acumulación de partidos y el cansancio figuran entre los principales factores que han afectado al rendimiento del Al-Ahli en las últimas semanas. Lo dijo antes del duelo ante el Al-Taawoun, previsto para mañana sábado, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

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Las declaraciones de Pušić llegan en un momento delicado, después de que el Al-Ahli sufriera una dolorosa derrota por 2-3 ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de la AFC Élite, pese a haber ido ganando por dos goles. El tropiezo ha reavivado las críticas hacia el técnico neerlandés y ha multiplicado las dudas sobre la capacidad del equipo para mantener su estabilidad futbolística y encadenar resultados.

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En la rueda de prensa previa al partido, al ser preguntado por el diario «Asharq Al-Awsat» sobre la falta de continuidad del Al-Ahli a la hora de ofrecer un buen nivel y sumar victorias, Pušić recordó las etapas en las que el equipo encadenó una serie de resultados positivos, y explicó que ya ganó cinco partidos seguidos y, en otro momento, cuatro consecutivos.

Pušić cita al Bayern y al PSG para justificar los tropiezos

El técnico neerlandés afirmó que disputar un partido cada tres días supone una gran carga física para los jugadores y consideró que en el fútbol los resultados no siempre se pueden predecir. Además, atribuyó la derrota ante el Al-Shamal al cansancio y a la mala suerte.

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Pušić puso como ejemplo lo ocurrido con grandes clubes europeos y señaló que el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain también han tropezado en sus partidos, con la intención de subrayar que perder puntos o sufrir derrotas es algo que puede pasarles incluso a los equipos más fuertes.

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Añadió que el Al-Ahli seguirá trabajando duro y confiando en sus capacidades para volver a la senda de la victoria y superar el momento actual, en lugar de rendirse ante la presión generada por los últimos resultados.

¿Qué dijo sobre el balance del Al-Ahli esta temporada?

Pušić defendió el trabajo que está realizando en el Al-Ahli y recordó que asumió el cargo tarde y que no estuvo presente en la pretemporada del equipo. Aun así, considera que los resultados obtenidos hasta ahora son positivos y reflejan el esfuerzo realizado.

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El entrenador recordó la reciente victoria por 3-1 sobre el Al-Nassr en la Liga Roshn y consideró que ganar a un rival de ese nivel refuerza su convicción en lo que ofrece el equipo. Además, insistió en que el Al-Ahli sigue en la lucha por todos los títulos que disputa.

Aviso sobre la fuerza del Al-Taawoun

Sobre el próximo compromiso, Pušić advirtió de la dificultad del encuentro y aseguró que el Al-Taawoun atraviesa un buen momento en cuanto a resultados en la liga, además de competir en la Liga de Campeones de la AFC 2, lo que demuestra que cuenta con un grupo de jugadores destacados y que es capaz de hacer daño a sus rivales.

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El Al-Ahli ocupa la cuarta posición de la clasificación de la Liga Roshn con 24 puntos, mientras que el Al-Taawoun es decimoséptimo con 5 puntos, según las cifras previas al encuentro. Por ello, el conjunto de Yeda está obligado a aprovechar el factor campo y la diferencia de nivel para sumar los tres puntos y aliviar la presión que rodea a su entrenador.