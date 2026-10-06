Cita con la sorpresa: el Barcelona guarda una gran noticia para su afición el próximo viernes

El FC Barcelona se prepara para anunciar oficialmente la renovación del contrato del brasileño Raphinha hasta el año 2030, en un movimiento estratégico que confirma el compromiso del club con uno de sus elementos ofensivos más destacados durante los próximos años.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Raphinha firmará su nuevo contrato con Joan Laporta el próximo viernes, y posteriormente ofrecerá una rueda de prensa para hablar sobre los motivos de su decisión de continuar con el conjunto catalán.

El propio Raphinha había solicitado la ampliación de su contrato, después de que su anterior vínculo con el Barcelona se extendiera hasta 2028, con el deseo de asegurar su futuro durante un periodo más largo.

El nuevo contrato mantendrá la cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Pese a las fuertes ofertas que recibió el jugador de clubes saudíes durante el verano, Raphinha se mantuvo firme en su decisión de permanecer en el Barcelona, con el deseo de mejorar su salario acorde a su posición actual dentro del equipo, además de obtener un contrato de larga duración.

Próximos partidos BAR Primera División 12:30 GET

Raphinha se convirtió en una de las armas más importantes del Barcelona desde la llegada de Hansi Flick, quien lo convenció de continuar y le otorgó un rol de liderazgo dentro del equipo, antes de que el jugador aceptara esta temporada ocupar la posición de delantero centro tras el fracaso del club en la contratación de Julián Álvarez.

La reubicación de Raphinha en la posición de «9» resultó ideal, pues se convirtió en el goleador del equipo y en una de las principales claves de la presión ofensiva, confirmando así su condición de referente fundamental en el proyecto del Barcelona durante los próximos años.

Se espera que Raphinha revele durante la rueda de prensa los detalles de su decisión, en un momento en el que el deseo de ambas partes de continuar la asociación hasta el año 2030 parece evidente.