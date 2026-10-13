Abrió Kylian Mbappé el marcador para el Real Madrid en el duelo ante el Inter de Milán en la Champions League, después de recibir un pase de Brahim Díaz, iniciando así su andadura en una nueva edición del torneo de la manera que mejor domina, marcando goles, y se prepara para disputar su partido número 100 en la competición continental más importante a nivel de clubes.

Según el diario español «As», Mbappé, de 27 años, que se coronó máximo goleador de la Champions League en la pasada edición, acumula hasta el momento 71 goles anotados con la camiseta de los tres equipos con los que ha participado en el torneo, cuyo título aún aspira a conquistar, después de haber disputado la final de la edición de 2020 ante el Bayern de Múnich, encuentro que perdió frente al conjunto alemán por un gol a cero.

El astro francés llega a esta estación necesitado de recuperar el placer de escuchar el sonido del balón abrazando la red, en el partido que será su centésima aparición en la competición europea más importante de clubes.

La historia de Mbappé con la Champions League comenzó con la camiseta del Mónaco durante la temporada 2016-2017, cuando empezó a dejar su huella en la competición.

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Tras su primera aparición ante el Bayer Leverkusen, que no duró más que 13 minutos, después de entrar como sustituto de su compañero Tiémoué Bakayoko y jugar junto a su actual compañero Bernardo Silva durante solo 5 minutos, necesitó dos partidos más para marcar su primer gol en el torneo, y fue ante el Manchester City en un encuentro que su equipo perdió por 3-5.

Paradójicamente, ese partido fue el primero en el que fue titular en la Champions League, y su gol, que fue el segundo del Mónaco, contribuyó a que el equipo del principado francés se adelantara por 2-1.

Mbappé recibió un pase interior a la espalda de la defensa, antes de golpear el balón directamente con su pierna derecha, lanzando un potente disparo que el portero Caballero no pudo detener.

Desde entonces y hasta hoy, Mbappé ha disputado 99 partidos en la Champions League, en los que ha marcado 71 goles, con un promedio de 0,71 goles por partido.

Sus números revelan que ha marcado en 49 de los 99 partidos que ha jugado, es decir, ha anotado en casi la mitad de los encuentros en los que ha participado, y ha logrado llegar a la red de diferentes maneras.

Este registro coloca a Mbappé en el quinto puesto de la lista de máximos goleadores históricos de la Champions League, empatado con Raúl.

Por delante de él se sitúan Cristiano Ronaldo, con 140 goles, Lionel Messi con 129 goles, Robert Lewandowski con 109 goles y Karim Benzema, que marcó 90 goles.

Los registros de Mbappé indican que llegó a marcar 4 goles en un solo partido, ante el Olympiacos griego, en un encuentro que terminó con victoria de su equipo por 4-3, y 3 de sus goles en ese partido llegaron a un solo toque, en una actuación que refleja sus cualidades como delantero que sabe moverse dentro del área y finalizar las jugadas.

También ha firmado 4 tripletes, dos de ellos con la camiseta del Real Madrid ante el Manchester City y el Almaty, además de 11 dobletes, así como 33 goles en 33 partidos distintos.

Mbappé se coronó máximo goleador de la Champions League la temporada pasada con 15 goles, después de haber efectuado 56 disparos a la portería de los rivales.

De entre esos disparos, 30 fueron dirigidos a puerta, es decir, la mitad de sus tiros a portería se convirtieron en goles, con un porcentaje de acierto del 50%, mientras que 13 disparos se marcharon fuera y los defensores bloquearon otros 13.

Mbappé necesita ahora convertir su principal punto fuerte en una necesidad urgente en la etapa actual, pues el astro francés vive una situación poco habitual para él, ya que los aficionados del Real Madrid no le perdonan ningún error, pese a la defensa pública que José Mourinho hace de él en cada conferencia de prensa.

Y tras el arranque muy flojo del Real Madrid en el presente año, y a pesar de que Mbappé ha marcado 8 goles hasta ahora en LaLiga y la Champions League, con 7 goles en LaLiga y uno ante el Inter de Milán, las miradas se dirigen hacia él más por su vida fuera del campo que por su rendimiento dentro de él.

Recientemente, y tras abandonar la concentración de la selección de Francia por una posible lesión, el jugador fue visto en París y en Suiza, lejos de sus compañeros, que siguen trabajando para recuperar su puesta a punto, en medio de rumores en Francia sobre una posible salida durante el verano de 2027.

Ante la Roma, Mbappé necesita volver a marcar, ya que se acerca a su partido número cien en la Champions League y espera regalarse un obsequio especial en esta ocasión.



