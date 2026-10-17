La selección de Arabia Saudí reveló las últimas novedades médicas sobre tres de sus jugadores, tras las lesiones que sufrieron durante la Copa del Golfo Arábigo "Gulf 27", y anunció el éxito de la operación quirúrgica a la que se sometió el guardameta Nawaf Al Aqidi en Londres, además de la continuidad del programa de rehabilitación de Alaa Al Hajji y la preparación de Hammam Al Hammami para iniciar su programa de tratamiento en los próximos días.

La selección saudí explicó, a través de un comunicado oficial, que Al Aqidi se sometió ayer viernes a una operación quirúrgica en el codo en la capital británica, Londres, que resultó exitosa, después de la lesión que sufrió durante el partido inaugural de Arabia Saudí ante Kuwait en el torneo del Golfo, y que le impidió completar su recorrido con la selección.

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En cuanto al estado de Alaa Al Hajji, el comunicado señaló que el jugador continúa su programa de rehabilitación en el hospital Aspetar, en la capital catarí, Doha, tras su lesión en la rodilla durante el enfrentamiento de la selección saudí ante Omán, en la segunda jornada de la Copa del Golfo 27, en el marco de un plan que busca recuperar progresivamente su estado físico.

En lo que respecta a Hammam Al Hammami, quien sufrió una lesión en el músculo isquiotibial durante la final del torneo del Golfo, se ha decidido que comience su programa de tratamiento el próximo domingo en el hospital Aspetar, con vistas a completar las etapas de recuperación según la evaluación del cuerpo médico y su respuesta al tratamiento.

La selección saudí aseguró que los casos médicos de los jugadores lesionados están siendo objeto de seguimiento en coordinación entre el cuerpo médico de la selección y los cuerpos médicos de sus clubes, de modo que se garantice la organización de los programas de tratamiento y rehabilitación conforme a las necesidades de cada jugador, evitando precipitar el regreso a los terrenos de juego antes de completar las etapas requeridas.

Estas novedades llegan después de la conquista del título del Gulf 27 por parte de Arabia Saudí, en medio de la expectativa sobre la fecha de regreso de los tres jugadores a la competición.

Entre el éxito de la cirugía de Al Aqidi, la continuidad de la rehabilitación de Al Hajji y el inicio del tratamiento de Al Hammami, el cuerpo médico se afana en proporcionar los cuidados necesarios a cada caso, vinculando la fecha del regreso al grado de recuperación completa y a la recuperación del estado físico.