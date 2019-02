Cincotta, feliz de regresar a las canchas

El defensa dejó atrás la lesión en su rodilla.

Stefano Cincotta se mostró feliz por haber regresado a los terrenos de juego, luego de más de dos meses debido a una lesión en la rodilla.

"Fueron mis primeros minutos en el campo, no fue fácil porque el inicio me costó arrancar para ver como estaba, el técnico me dio la oportunidad de jugar y luego salí porque se necesitaba a alguien con mejor ritmo, pero lo bueno es que ganamos", dijo el defensa de Guastatoya.