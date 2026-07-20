El Al-Hilal saudí sigue activo en el mercado de fichajes: ha cerrado cinco incorporaciones en dos semanas para recuperar su dominio nacional y continental tras ganar solo la Copa del Rey.

El club ha anunciado el fichaje del centrocampista Mohamed Al-Sarnoukh, procedente del Al-Fateh, con un contrato de cinco temporadas. El jugador se incorporará directamente a la concentración del equipo en Austria, donde prepara el inicio de la nueva temporada.

También fichó a Nawaf Al-Habashi (Al-Hazm) por tres años, apostando por jóvenes talentos locales.

A ellos se suman los fichajes previos de Sabri Dahal (Al-Fayha) y Abdullah Al-Anzi (Al-Fateh), además del regreso del portero internacional Mohamed Al-Owais, con lo que el club alcanza cinco incorporaciones en pocas semanas.

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Estos fichajes reflejan la nueva política del club, que combina talento local y estabilidad técnica para construir una plantilla competitiva.

Se espera que los movimientos del Al-Hilal no se detengan, pues la directiva trabaja en reforzar la defensa y cerrar la llegada de un delantero antes del cierre del mercado.