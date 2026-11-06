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Mikel Arteta ha valorado la última convocatoria de Inglaterra, en la que varios jugadores del Arsenal figuran en los planes de Thomas Tuchel. El técnico del Arsenal habló del sonado regreso de Ben White y de la progresión de varias jóvenes promesas en el Emirates Stadium.

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Arteta elogia a Rice y a los jugadores del Arsenal convocados por Inglaterra

Arteta ha elogiado las «enormes» ganas de mejorar de Declan Rice tras la inclusión del centrocampista en la última convocatoria de Inglaterra. Rice ha sido uno de los jugadores más destacados del Arsenal esta temporada: suma cinco asistencias en la Premier League, la cifra más alta de la competición, y un gol en la Champions League en 14 partidos.

Al hablar de la evolución reciente del centrocampista, Arteta destacó el cambio de mentalidad que le ha llevado a un nuevo nivel. «La mentalidad de salir a ganar partidos y de añadir otra dimensión a su juego, otro tipo de amenaza y ser mucho más imprevisible. Hemos trabajado mucho en ello», dijo el español en rueda de prensa.

El entrenador del Arsenal añadió: «Tiene unas ganas enormes de mejorar en todos los aspectos de su juego, y tenemos que hacerlo sin perder tantas cosas increíbles que ya ha conseguido. Va por el buen camino».

Sacar todo el potencial del motor del Arsenal

Arteta ha insistido en que no quiere encasillar a Rice en una sola función y prefiere aprovechar su amplio repertorio de cualidades. El jugador de 27 años ha demostrado que puede dirigir el juego desde posiciones retrasadas, avanzar con el balón en las transiciones o influir en el último tercio del campo. Arteta explicó que la versatilidad del futbolista es una cualidad excepcional: «Creo que no podemos limitar sus cualidades ni sus capacidades. Puede retrasar su posición y hacer progresar el juego. Puede retrasar su posición, conducir el balón y ser increíble en las transiciones. Puede ganar duelos. Puede dar pases al incorporarse, jugar en largo o centrar desde la izquierda o la derecha, da igual. Tiene mucho que aportar a balón parado. Su capacidad para disparar desde lejos también es algo que debemos aprovechar más. Tiene capacidad para hacerlo. Así que debe seguir jugando, porque todavía hay mucho por ganar».

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Sin embargo, no todo son buenas noticias para el equipo del norte de Londres, ya que Arteta informa sobre la lesión de Bukayo Saka y confirma que el extremo estará de baja durante un periodo considerable. Este contratiempo supone aún más responsabilidad para los cinco jugadores del Arsenal que acudirán a la concentración de Inglaterra, entre ellos Ben White, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly y Eberechi Eze.

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La ausencia de Madueke y el regreso de White

Uno de los asuntos que más comentarios ha suscitado de la convocatoria de Tuchel ha sido la ausencia de Noni Madueke. Pese a haber mostrado destellos de brillantez, el extremo se ha quedado fuera de la selección de Inglaterra. Arteta, sin embargo, cree que el jugador asumirá la decepción y la utilizará como motivación para seguir mejorando. Preguntado por el proceso de selección, Arteta se mostró respetuoso con la autoridad del seleccionador: «Eso se lo dejo a Thomas. Había muchas opciones, tiene que tomar decisiones, esta vez ha tomado esa y ya está. Se lo dejo completamente a él».

Durante una conversación sobre el anuncio de la convocatoria de Inglaterra, Arteta elogió la actitud profesional del extremo. «Lo que hizo fue irse al extranjero y entrenar», señaló Arteta. «Así es Noni y esa es su mentalidad. Quiere mejorar».

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Inglaterra fija sus objetivos en la Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia en Wembley el jueves 12 de noviembre antes de viajar para enfrentarse a España en el estadio Metropolitano el domingo 15 de noviembre. Segunda en el grupo C, Inglaterra asegurará su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones del próximo marzo si evita la derrota ante Croacia. La selección de Tuchel se reunirá a principios de la próxima semana, mientras Jobe y Jude se preparan para escribir el capítulo más reciente de la historia de los hermanos en el fútbol inglés.