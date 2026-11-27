El Real Madrid ha demostrado su superioridad en eficiencia física sobre los clubes de las cinco grandes ligas europeas, tras encabezar la lista de los equipos que menos distancia recorren durante los partidos, un indicador que refleja su capacidad para alcanzar sus objetivos con el menor desgaste físico posible.
Según el diario español «Marca», un informe elaborado por la empresa «SkillCorner» y publicado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos revela que el Real Madrid es el equipo cuyos jugadores recorren menos distancia entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas, con una media de 9,59 kilómetros por jugador cada 90 minutos.
El conjunto blanco supera en esta clasificación al Getafe, segundo con una media de 9,67 kilómetros, seguido del Sevilla, con 9,78 kilómetros, y del Manchester United, con 9,82 kilómetros. La lista incluye además a otros clubes como el Liverpool, el Chelsea, el Real Betis y el Everton.
Estas cifras pueden resultar sorprendentes en una época en la que el fútbol vive una carrera constante por elevar los niveles de actividad física sobre el terreno de juego. Sin embargo, esta estadística no indica que al Real Madrid le falte agresividad o fuerza, sino que refleja, ante todo, su gran eficiencia a la hora de gestionar el esfuerzo físico.
El secreto de su superioridad
El Real Madrid no necesita recorrer tantos kilómetros como sus rivales para imponer su superioridad en el campo, ya que la calidad técnica de sus jugadores, su capacidad para controlar el ritmo de los partidos y el gran peligro que genera en las transiciones ofensivas le permiten resolver las jugadas con el mínimo esfuerzo.
Dicho de otro modo, el Real Madrid corre menos porque, en muchas ocasiones, obliga a sus rivales a correr por él.
Además, esta estadística no mide la velocidad de los movimientos de los jugadores ni los esfuerzos explosivos que realizan, ya que un equipo puede recorrer menos distancia total y, aun así, registrar un mayor número de sprints, aceleraciones o acciones de alta intensidad.
Es precisamente ahí donde aparece uno de los aspectos más destacados de la superioridad del conjunto blanco, capaz de decidir los partidos gracias a los movimientos rápidos y fulgurantes de sus hombres de ataque.
Presencia española
La clasificación también deja un dato llamativo: cinco clubes de LaLiga figuran entre los diez equipos que menos distancia recorren, en concreto el Real Madrid, el Getafe, el Sevilla, el Real Betis y el Rayo Vallecano.
Esta notable presencia apunta a que en LaLiga podrían seguir predominando los estilos basados en el control de los espacios, la organización táctica y la gestión de la posesión del balón, frente a la apuesta por el intercambio constante de ataques y el esfuerzo físico intenso entre los equipos.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson