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El Real Madrid ha demostrado su superioridad en eficiencia física sobre los clubes de las cinco grandes ligas europeas, tras encabezar la lista de los equipos que menos distancia recorren durante los partidos, un indicador que refleja su capacidad para alcanzar sus objetivos con el menor desgaste físico posible.

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Según el diario español «Marca», un informe elaborado por la empresa «SkillCorner» y publicado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos revela que el Real Madrid es el equipo cuyos jugadores recorren menos distancia entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas, con una media de 9,59 kilómetros por jugador cada 90 minutos.

El conjunto blanco supera en esta clasificación al Getafe, segundo con una media de 9,67 kilómetros, seguido del Sevilla, con 9,78 kilómetros, y del Manchester United, con 9,82 kilómetros. La lista incluye además a otros clubes como el Liverpool, el Chelsea, el Real Betis y el Everton.

Estas cifras pueden resultar sorprendentes en una época en la que el fútbol vive una carrera constante por elevar los niveles de actividad física sobre el terreno de juego. Sin embargo, esta estadística no indica que al Real Madrid le falte agresividad o fuerza, sino que refleja, ante todo, su gran eficiencia a la hora de gestionar el esfuerzo físico.

El secreto de su superioridad

El Real Madrid no necesita recorrer tantos kilómetros como sus rivales para imponer su superioridad en el campo, ya que la calidad técnica de sus jugadores, su capacidad para controlar el ritmo de los partidos y el gran peligro que genera en las transiciones ofensivas le permiten resolver las jugadas con el mínimo esfuerzo.

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Dicho de otro modo, el Real Madrid corre menos porque, en muchas ocasiones, obliga a sus rivales a correr por él.

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Además, esta estadística no mide la velocidad de los movimientos de los jugadores ni los esfuerzos explosivos que realizan, ya que un equipo puede recorrer menos distancia total y, aun así, registrar un mayor número de sprints, aceleraciones o acciones de alta intensidad.

Es precisamente ahí donde aparece uno de los aspectos más destacados de la superioridad del conjunto blanco, capaz de decidir los partidos gracias a los movimientos rápidos y fulgurantes de sus hombres de ataque.

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Presencia española

La clasificación también deja un dato llamativo: cinco clubes de LaLiga figuran entre los diez equipos que menos distancia recorren, en concreto el Real Madrid, el Getafe, el Sevilla, el Real Betis y el Rayo Vallecano.

Esta notable presencia apunta a que en LaLiga podrían seguir predominando los estilos basados en el control de los espacios, la organización táctica y la gestión de la posesión del balón, frente a la apuesta por el intercambio constante de ataques y el esfuerzo físico intenso entre los equipos.