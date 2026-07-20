Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Pau CubarsiGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

¡Cifras increíbles contra Argentina! La estrella española brilló en la final del Mundial y sigue los pasos de Thomas Müller y Kylian Mbappé

World Cup
Pau Cubarsí
España vs Argentina
España
Argentina

En la final del Mundial 2026 ante Argentina, el español Pau Cubarsi brilla. Tras el partido se le homenajea por ello.

En la ajustada victoria 1-0 de la Furia Roja tras la prórroga, el defensa del FC Barcelona brilló. Ayudó a mantener la portería a cero y, además, sus números lo dicen todo.

Tras 120 minutos de juego, Cubarsi lideró el partido con 139 toques de balón, 121 pases (96 % de acierto) y 6 despejes.

Además, lideró los despejes (6) y aportó 21 pases en profundidad, máximo del partido.

Tras el pitido final recibió el galardón al mejor jugador joven del torneo, siguiendo los pasos de Kylian Mbappé y Thomas Müller.

Junto a Aymeric Laporte, también brillante, formó una zaga casi imbatible: España recibió solo un gol en ocho partidos.

spanien startelfGetty Images

Solo un gol en contra: España hace historia en el Mundial

En casi 100 años de Mundial, ningún otro equipo lo logró. El belga Charles De Ketelaere fue el único que batió a Unai Simón, elegido mejor portero del torneo.

En los otros siete partidos, Simon no encajó ni un gol. Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Francia y Argentina se quedaron sin marcar.

En el Mundial recién terminado, Cubarsi, Simon y el lateral Marc Cucurella fueron los únicos españoles que jugaron los 90 minutos de cada partido.

Pau-CubarsiGetty Images

En el Barcelona, su rendimiento fue a veces irregular.

El torneo en EE. UU., Canadá y México contrastó con sus actuaciones la temporada pasada en el Barcelona. Bajo las órdenes de Hansi Flick, fue titular en 48 partidos (un gol) y, pese a su regularidad, mostró actuaciones erráticas que no siempre garantizaron la solidez defensiva del equipo.

Los culés aún recuerdan su actuación en la semifinal de Champions contra el Atlético en abril: un mal posicionamiento le permitió a Giuliano Simeone escaparse, y Cubarsi lo derribó como último hombre con una entrada tardía.

El árbitro le mostró la roja y el Barcelona perdió 0-2. En la vuelta, sin Cubarsi, ganaron 2-1, pero no bastó y quedaron eliminados.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google