Cifras históricas: Haaland firma un doble logro que no alcanzaron Messi ni Ronaldo

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El astro noruego Erling Haaland se ha situado en una posición "estadística" a la que no han llegado las grandes figuras del fútbol, ni siquiera aquellos que dominaron el trono del fútbol durante muchos años.

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Y mientras el público se había acostumbrado a comparar los récords con lo logrado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la estrella noruega consiguió un doble hito que ninguno de los dos había alcanzado, recuperando un registro histórico que llevaba más de medio siglo ligado al nombre de la leyenda alemana Gerd Müller.

La ocasión llegó esta vez durante el enfrentamiento entre la selección de Noruega y Gales, la noche del sábado, en el estadio Ullevaal de la capital, Oslo, en el marco de la quinta jornada del grupo cuatro de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, donde Haaland lideró a los locales hacia la victoria por 3-1, tras marcar el tercer gol de penalti en el minuto 88, para cerrar una velada excepcional a nivel individual y colectivo.

Haaland también firmó la asistencia en el gol de Andreas Schjelderup después de pasarle el balón al goleador, que remató desde dentro del área. Durante sus 79 minutos de participación en el partido, la estrella del Manchester City tocó el balón solo 19 veces, completó 9 pases y marcó dos de dos remates a puerta, además de crear una gran ocasión y fallar otra. Mientras tanto, no se le registró ninguna intervención defensiva, teniendo en cuenta que ganó 3 duelos según los datos de la cadena ESPN.

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Haaland también formó junto a su compañero Antonio Nusa una pareja peligrosa en el segundo gol, ya que Haaland recibió el pase y luego se lo distribuyó a Schjelderup, antes de sentenciar el resultado desde el punto de penalti con tranquilidad tras la revisión del vídeo. Y pese a lo limitado de su participación en la construcción del juego en comparación con sus compañeros, su presencia en el área fue decisiva, pues convirtió una participación de pocos toques en un gol y una asistencia, y contribuyó a devolver a Noruega al camino de la victoria tras su tropiezo en la primera parte.

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Con este gol, el registro de Erling Haaland con la selección de Noruega alcanzó los 66 goles en 60 partidos internacionales, logrando un promedio goleador excepcional que lo sitúa en una posición histórica sin precedentes.

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Y según una estadística publicada por la cuenta "Stats Foot", el delantero del Manchester City se convirtió en el primer jugador europeo en llegar a 66 goles en sus primeros 60 partidos internacionales desde Gerd Müller, que consiguió la misma cifra con la camiseta de Alemania en 1974, en una llamativa similitud entre las trayectorias de dos delanteros a los que separan más de cinco décadas.

Pero el hito más destacado no se detiene en el número de sus goles internacionales, pues la propia estadística reveló una superioridad aún más particular, después de que Haaland se convirtiera en el único jugador en la historia del fútbol cuyo promedio de goles supera un gol por partido, tanto con la selección absoluta como en la Liga de Campeones de Europa, entre los jugadores que han marcado al menos 20 goles en ambas competiciones.

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La selección de Noruega elevó su cuenta a 6 puntos, manteniendo vivas sus esperanzas de luchar por el segundo puesto del grupo, antes de enfrentarse a Dinamarca, en el terreno de este último, en la jornada final, prevista para la noche del próximo martes.

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