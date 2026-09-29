La Premier League ha publicado la resolución de la comisión independiente en su caso contra el Manchester City, y una de sus secciones está relacionada con los acuerdos que se establecieron desde las filtraciones iniciales en lo relativo al contrato del anterior director técnico del equipo, Roberto Mancini.

El documento identifica tres mecanismos independientes que se utilizaron para mantener las obligaciones fuera de los libros contables del club, según lo publicado por el sitio Football Italia.

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Según la comisión, la primera parte, que se abordó en el marco del cargo 1(b), se refiere a un entrenador y no a un jugador: se determinó que el club infringió las reglas P.7 y P.8 de la Premier League, que regulan lo que debe figurar en el contrato laboral del entrenador principal.

Los resultados de las investigaciones fueron los siguientes:

«Una parte considerable de los importes adeudados por el club no se registró en el contrato laboral del entrenador, sino en un acuerdo de consultoría entre terceros. El dinero que se pagó por ello, por un total de 8,866 millones de libras esterlinas, provino del grupo de Abu Dabi que es propietario del City».

La comisión concluyó que los acuerdos principales eran «ficticios», que los gastos del club se redujeron por ese importe y que la directiva del City «tenía claramente la intención de eludir las reglas de la Premier League».

Mancini dirigió al Manchester City desde diciembre de 2009 hasta mayo de 2013, pero no existen conclusiones contra el propio Mancini en este caso.

Señaló que la comisión constató «dos puntos importantes: las conclusiones de la comisión son contra el club, y no contra el individuo, y Mancini no fue parte, y nada en el documento publicado incluye conclusión alguna en su contra a título personal».

Y añadió: «Los nombres están omitidos a lo largo de todo el documento». Mancini dijo el pasado domingo: «No creo en la condena del Manchester City, sino todo lo contrario».

La resolución establece: «Consideramos que los cargos expuestos anteriormente quedan probados según el criterio requerido».