Un informe periodístico, este jueves, elogió lo que ofreció el alemán Karim Adeyemi, jugador del Barcelona, en la noche de la contundente victoria de su equipo sobre el Racing de Santander (7-2), en la Liga española.

El diario "Mundo Deportivo" señaló: "Sonríe. Corre. Corre mucho, sin parar. La velocidad es uno de sus puntos fuertes. Se divierte. Y la afición del Camp Nou vibra con esa ilusión".

Karim Adeyemi (24 años) regresó a los terrenos de juego con una amplia sonrisa, y convirtió la contundente victoria sobre el Racing de Santander en otra oportunidad para reivindicarse.

El alemán no marcó en el partido que terminó con el resultado de 7-2, pero ofreció una actuación digna del festival de fútbol que se vivió en el estadio del Barcelona.

Adeyemi remató 8 veces, además de 6 regates exitosos, la creación de 4 ocasiones de gol, 5 recuperaciones de balón, dos centros, provocó dos penaltis, dio una asistencia decisiva y, lo más importante de todo, había una sensación permanente de que cada vez que recibía el balón podía suceder algo.

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Los números hablan por sí solos. Desde el primer minuto estuvo brillante, y su velocidad abrió el campo, agotó a la defensa del Racing y convirtió la banda izquierda en una autopista cuando intercambió pases con Cancelo.

El alemán atacó los espacios —tal como recomendó Flick— superando a los defensas, cambiando el ritmo del juego y destrozando una defensa que luchaba por resistir ante el arrollador ataque del Barcelona.

Tuvo una ocasión de oro tras un pase filtrado de Pedri. Controló el balón y lo picó por encima de Aguirrezabala con un remate suave que pasó junto al poste.

No marcó el gol, pero hizo todo lo demás: regates, creación de ocasiones, faltas a su favor y esa energía asombrosa que enciende el entusiasmo de la afición.

Adeyemi provocó dos penaltis porque cada arrancada rápida suponía una amenaza. El segundo llegó tras otra arrancada suya, cuando Iker Luque lo derribó dentro del área.

Y cuando el partido parecía sentenciado, Adeyemi tuvo un último toque de magia. En el minuto 89 recuperó el balón, arrancó, superó a su defensor, penetró en el área y el alemán pasó el balón a Lamine Yamal, quien marcó.

Pero la cosa no terminó ahí. En el tiempo añadido, estuvo cerca de marcar un gol espectacular con un toque acrobático, y la afición del Camp Nou recibió la jugada con un caluroso aplauso.

El delantero alemán completó 74 toques en el partido, participó en 42 pases con un porcentaje de acierto del 85,7%, recuperó el balón cinco veces y recibió cuatro faltas.

No fue solo un extremo que esperaba recibir el balón y arrancar, sino que estuvo presente en el desarrollo del juego y contribuyó de forma eficaz en los ataques del Barcelona. Flick apostó por él este verano, y es otro acierto del técnico alemán.