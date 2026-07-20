Cifras astronómicas: el Mundial de Estados Unidos bate récords y duplica los beneficios de Catar

La FIFA ha obtenido ingresos récord con el Mundial 2026, superando todas las previsiones y convirtiéndose en la edición más rentable de la historia, muy por encima del Mundial de Catar 2022.

Según The Guardian, la FIFA ingresará 15 000 millones de dólares (11 200 millones de libras), superando su meta de 11 000 millones. casi el doble de los 7.600 millones del Mundial 2022.

El rotativo atribuye este salto al mayor valor de los derechos de retransmisión, el aumento de los patrocinios y la fuerte venta de entradas y paquetes de hospitalidad, impulsadas por la participación récord de 48 selecciones.

Según The Guardian, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó estas cifras a las federaciones nacionales. fueron las principales fuentes de ingresos, pues la FIFA retiene el 15 % tanto de la venta como de la compra en el mercado secundario.

Estos ingresos permitirán a la FIFA aumentar el apoyo a las federaciones nacionales, lo que refuerza la posición de Infantino de cara a las próximas elecciones, sobre todo tras la polémica que ha rodeado algunas decisiones del torneo, entre las que destaca la anulación de la tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun, un incidente que suscitó numerosas críticas en Europa.

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El éxito económico del torneo podría favorecer que Estados Unidos organice el Mundial 2038, tal como desea el presidente Donald Trump.

Los precios de las entradas para la final entre España y Argentina batieron récords: una localidad en la «Sala de la Copa» llegó a los 34 500 dólares por persona, muestra del enorme poder comercial del torneo.

España ganó ayer el título al vencer a Argentina con un gol de Ferran Torres.