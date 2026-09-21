Un informe periodístico elogió, este lunes, lo que están ofreciendo esta temporada la dupla del Barcelona, Raphinha y Lamine Yamal.

Además del descubrimiento de Raphinha, como un delantero insaciable a la hora de marcar goles, el técnico Hansi Flick cuenta también con Lamine Yamal, que firma un inicio destacado con un registro goleador récord.

El diario "Mundo Deportivo" señaló: "La dupla del Barcelona es, sin discusión, la más productiva de las grandes ligas europeas".

La dupla suma 19 goles y 7 asistencias en LaLiga, un registro que supera con gran diferencia a la dupla del Real Madrid, Mbappé (7 goles y dos asistencias) y Bellingham (3 goles y 3 asistencias), que suman 10 goles y 5 asistencias. El tercer lugar lo ocupa la dupla del Rayo Vallecano, Camello (7 goles y una asistencia) y Álvaro García (dos goles y dos asistencias), con un total de 9 goles y 3 asistencias.

El cuarto lugar lo ocupa la dupla del Manchester City con 8 goles y dos asistencias, gracias a Haaland (5 goles y 0 asistencias) y Rayan Cherki (3 goles y dos asistencias).

El Bayern Múnich cuenta con Olise (4 goles y dos asistencias) y Kane (3 goles y 0 asistencias).

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La dupla del equipo alemán ha marcado, en todas las competiciones (en las que ya han disputado 4 de ellas), 14 goles y ha ofrecido 5 asistencias.

En cuanto al total de goles de Raphinha y Lamine, en LaLiga y en la Liga de Campeones, asciende a 22 goles y 9 asistencias.

Analizando en detalle, encontramos que ambos jugadores, ya sea como goleadores, asistentes o en ambos roles, han participado en 27 de los 36 goles del Barcelona: 24 de 31 en LaLiga y 4 de 5 en la Liga de Campeones.

Una cifra asombrosa. Y solo en el partido ante el Racing, participaron en 6 de los 7 goles.

De los 27 goles en los que participaron, en cuatro de ellos uno dio la asistencia y el otro marcó.