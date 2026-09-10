Cifra increíble: Manuel Neuer establece un nuevo récord de la Champions League con el Bayern de Múnich

Ante el club noruego Bodö/Glimt, el guardameta de 40 años volvió a ser titular una vez más. De este modo, Neuer es ahora el jugador del Bayern que ha participado en más temporadas de la Liga de Campeones con el conjunto muniqués.

En 18 temporadas en la máxima competición europea, Neuer pisó al menos una vez el césped con el FCB; hasta ahora compartía el récord con el icono del club Thomas Müller, que logró esta hazaña en 17 temporadas.

Entre el FC Schalke 04 y el Bayern, Neuer acumuló un total de 162 partidos en la Liga de Campeones, en los que encajó 155 goles y dejó su portería a cero en 64 ocasiones. Solo con el FCB, el jugador de 40 años suma 140 encuentros en la máxima competición europea.

También esta temporada, Neuer es el portero titular del vigente campeón récord alemán, aunque entretanto se alterna regularmente con su suplente y sucesor designado, Jonas Urbig.

En la presente temporada, Urbig le sustituyó, por ejemplo, en la Copa de Alemania contra el VfL Osnabrück. En los dos partidos de la Bundesliga, así como en la Liga de Campeones ante el Bodö/Glimt, en cambio, Neuer defendió la portería.