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La misión de Mauricio Pochettino de sacar al Manchester United de su crisis parece más complicada de lo previsto. Entre el bajón de resultados, la amenaza del descenso y la necesidad de reforzar varias posiciones, el técnico argentino se enfrenta a un nuevo desafío: un presupuesto de fichajes muy limitado, que quizá solo le permita cerrar dos incorporaciones en el próximo mercado de enero.

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Según informa el diario británico «Daily Mail», el presupuesto del que dispondrá Pochettino no superará los 50 millones de libras esterlinas, debido a las restricciones financieras que imponen las nuevas normas de la Premier League. Esto deja al entrenador con un margen de maniobra reducido en el mercado, pese a la urgente necesidad del equipo de reforzar su plantilla.

Estas novedades llegan en un momento especialmente delicado para el Manchester United, que sufrió una dura derrota por 4-0 ante el Liverpool en el debut de Pochettino en el banquillo, un resultado que hundió al club hasta el penúltimo puesto de la clasificación de la Premier League.

El técnico argentino no dudó en reconocer la gravedad de la situación y admitió que su equipo está amenazado por el descenso, un escenario catastrófico que podría producirse por primera vez en 53 años y que aumenta la presión sobre la directiva y el cuerpo técnico antes de la apertura del mercado de invierno.

De acuerdo con el informe, no se espera que el United cierre más de dos fichajes en enero, y uno de ellos podría ser una cesión. Aun así, las fuentes del periódico no descartan que el club asuma riesgos y aumente su gasto si el peligro de descenso se vuelve real.

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En cualquier caso, el Manchester United tendrá que gestionar con cautela sus recursos económicos para no rebasar los límites de gasto establecidos, lo que complica aún más la tarea de Pochettino de corregir las carencias del equipo.

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Defensa y ataque, las prioridades de Pochettino

La derrota ante el Liverpool dejó en evidencia la acuciante necesidad del Manchester United de reforzar el centro de la defensa, y Nathan Collins, central del Brentford, ha surgido como uno de los principales candidatos a llegar al equipo.

Collins encabeza la lista de posibles objetivos por delante de Calvin Bassey, defensa del Fulham, que previsiblemente renovará con su club, y de Jarrad Branthwaite, jugador del Everton, cuyo valor de mercado supera los 70 millones de libras esterlinas, lo que convierte su fichaje en una operación complicada con un presupuesto tan limitado.

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Las necesidades de Pochettino no se limitan al eje de la zaga: también quiere incorporar un lateral izquierdo, después de que el club no lograra fichar un sustituto adecuado para Luke Shaw en el pasado mercado de verano.

En aquel momento, el Manchester United fue vinculado con Alejandro Balde, del Barcelona, y Rayan Aït-Nouri, del Manchester City, y ambos podrían volver a entrar en el radar del club durante el mercado de enero.

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En la delantera, el técnico argentino busca un nuevo atacante, sobre todo después de que la lesión en la espinilla de Benjamin Šeško haya reducido las opciones ofensivas del equipo hasta principios del año nuevo.

Entre los candidatos figuran Folarin Balogun, delantero del Mónaco, que ya trabajó a las órdenes de Pochettino en la selección de Estados Unidos, además de Dominic Calvert-Lewin, delantero del Leeds, e Ivan Toney, exdelantero del Brentford y actual jugador del Al-Ahli saudí.

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Sin embargo, los obstáculos económicos vuelven a aparecer: Toney cobra un salario de hasta 500.000 libras esterlinas semanales, una cifra fuera del alcance del United, mientras que el Leeds intenta ampliar el contrato de Calvert-Lewin, que percibe actualmente 180.000 libras esterlinas a la semana.

El United recurre la expulsión de Leny Yoro

Por otro lado, el Manchester United ha presentado un recurso oficial ante la Federación Inglesa de Fútbol contra la tarjeta roja que vio su defensa Leny Yoro en el partido frente al Liverpool.

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El jugador francés fue expulsado en el minuto 8 del encuentro por una entrada sobre Alexander Isak cerca del borde del área, por decisión del árbitro Sam Barrott. Dominik Szoboszlai aprovechó después el lanzamiento de falta resultante para marcar el primer gol del Liverpool.

El United mantiene su rechazo a la decisión, al considerar que Yoro no privó a Isak de una ocasión manifiesta de gol, y señala que el portero Senne Lammens podía llegar al balón antes que el delantero sueco.

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El club espera que se acepte su recurso y se anule la sanción de un partido, para que el central francés pueda jugar el próximo encuentro ante el Brentford, previsto para el sábado en «Old Trafford».