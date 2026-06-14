En el minuto 65 del partido contra Brasil (1-1), la selección marroquí saltó al campo con 11 jugadores Todos nacieron fuera de Marruecos, culmen de una estrategia iniciada hace años por la Real Federación Marroquí de Fútbol para atraer talentos de la diáspora europea.

Este hito culmina un plan estratégico iniciado hace años, mediante el cual la Federación desarrolló un programa para convencer a jugadores criados en países como Francia, España, Bélgica y los Países Bajos para que defendieran la camiseta de Marruecos, aprovechando las normas de la FIFA que permiten representar a una selección nacional a los jugadores que tienen la nacionalidad del país y vínculos familiares directos.

11 jugadores nacidos fuera de Marruecos.

Según el diario español «Sport», esta histórica alineación en el minuto 65 Yassine Bounou (Canadá), Chadi Riad (España), Achraf Hakimi (España), Ismail Saibari (España), Issa Diop (Francia), Nabil El Ainaoui (Francia), Ayoub Bouadi (Francia), Samir El Mrabet (Francia), Shamseddine Talbi (Bélgica), Bilal El Khannous (Bélgica) y Nasser Mazraoui (Países Bajos), reflejo de la diáspora marroquí en Europa.

Destaca la influencia francesa

La influencia francesa es notoria, pues varios de estos jugadores nacieron y se formaron en ese país, como Issa Diop (Toulouse) y Neil El Aynaoui (Nancy), Samir El Mrabet (Estrasburgo) y Ayoub Bouadi (Senlis), quien deslumbró al mundo con su actuación frente a Brasil, además de otros jugadores procedentes de Bélgica y los Países Bajos, dos de los principales focos de la diáspora marroquí en Europa.

Rendimiento y ambición

Marruecos brilló ante Brasil con un sistema táctico ordenado, talento individual y gran personalidad. Ashraf Hakimi comentó tras el partido: «En Brasil nos llaman los brasileños africanos», aunque los Leones del Atlas merecieron más que el empate tras desperdiciar ocasiones para asestar el golpe definitivo a los canarios, que aguantaron gracias al excepcional gol de Vinícius Júnior.

Dimensiones humanas

Las historias de los jugadores muestran distintas dimensiones humanas: Ashraf Hakimi nació en Madrid de padres marroquíes; Brahim Díaz nació en Málaga y optó por cambiar de selección tras jugar con España en categorías inferiores, Shadi Riad nació en Palma de Mallorca e Ismail Saibari en Tarrasa; Ayoub Amimouni-Chgouib, nacido en Vic, jugaba a principios de año con el Hoffenheim II en la tercera división alemana antes de debutar en el Mundial.