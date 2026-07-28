Cifra astronómica: revelan el salario de N'Diaye con el Al-Hilal saudí

Diversos informes periodísticos han revelado el salario que percibirá el senegalés Iliman Ndiaye, extremo del Everton, para aceptar su traspaso a las filas del Al Hilal durante el presente mercado de fichajes estival.

Informes de prensa habían desvelado la entrada del Al Hilal en negociaciones con el Everton para hacerse con Ndiaye durante el mercado veraniego en curso, ante el deseo del club saudí de incorporar a un nuevo extremo.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que el jugador de 26 años recibirá un enorme salario semanal, cuyo valor asciende a 270.000 libras esterlinas, lo que lo motiva a aceptar la operación.

En cuanto al club inglés, se aferra a percibir 70 millones de libras esterlinas (81 millones de euros) para dar el visto bueno a la salida del extremo senegalés hacia las filas del Al Hilal.

Esto significa que Ndiaye será más caro que el extremo neerlandés Crysencio Summerville, a quien el "Líder" incorporó procedente del West Ham United inglés por unos 80 millones de euros.

Ndiaye juega para el Everton desde el verano de 2024, cuando llegó a sus filas procedente del Olympique de Marsella, y disputó con el club 34 partidos la temporada pasada, en los que solo marcó 6 goles, mientras que repartió 3 asistencias.