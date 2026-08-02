Un informe periodístico británico reveló una sorpresa sobre el salario de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, en el proyecto "FIFA Forward Enterprise".

Según el diario británico "The Times", Infantino iba a percibir un salario superior a los 30 millones de euros, además de bonificaciones, gracias a su plan relacionado con el proyecto "FIFA Forward Enterprise".

Infantino planteó la idea de vender el 20% de los derechos del Mundial a través de la empresa "FIFA Forward Enterprise", perteneciente a la Federación Internacional de Fútbol, lo que habría reportado a la institución unos 3.650 millones de euros.

El diario británico señaló que el plan de Infantino fue objeto de duras críticas, antes de que finalmente se abandonara.

Infantino aseguró en todo momento que no obtendría un enriquecimiento personal, pero, según diversos medios de comunicación, esto queda ahora en entredicho tras la publicación de nuevas filtraciones sobre su salario.

Según "The Times", Infantino iba a percibir un salario de al menos 30 millones de euros, una cantidad que supera con creces su salario habitual de 3 millones de euros como presidente de la Federación Internacional de Fútbol.