Ricardo de Burgos, árbitro del partido entre el Barcelona y el Real Betis en LaLiga, generó una gran polémica por sus decisiones arbitrales a lo largo del encuentro.

El Barcelona visitó este sábado al Real Betis en el estadio Benito Villamarín, en la novena jornada de LaLiga.

En el minuto 43 del partido, el centrocampista argentino Giovani Lo Celso marcó el segundo gol del Real Betis con un disparo potentísimo desde fuera del área que el portero Joan García no pudo detener.

Sin embargo, De Burgos decidió anular el gol tras revisar la acción en el videoarbitraje, al considerar que el balón había tocado la mano de uno de los jugadores del Real Betis en el centro del campo, antes de llegar a Lo Celso, que logró marcar el gol.

La decisión provocó las protestas de los jugadores del Real Betis y de su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, sobre todo porque el toque de mano se produjo en el centro del campo, mucho antes de que el balón llegara a Lo Celso y se marcara el gol.

La jugada trajo a la memoria la polémica acción arbitral del partido entre Egipto y Argentina, en los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, que terminó con victoria de la albiceleste por 3-2.

En aquel partido, disputado hace aproximadamente 100 días, concretamente el 7 de julio, Egipto se encaminaba a ampliar su ventaja de 1-0, antes de que Mostafa Zikou añadiera el segundo gol tras una asistencia de Mohamed Salah.

Sin embargo, el árbitro francés François Letexier decidió anular el gol tras revisar la acción en el videoarbitraje, al considerar que había habido una falta al inicio de la jugada contra Marwan Attia, centrocampista de la selección de Egipto.

Aquella decisión desató una enorme indignación entre los jugadores de la selección egipcia y su entrenador, Hossam Hassan, quienes consideraron que la falta se había producido al inicio de la jugada y que, por tanto, no era posible volver a ella después de marcado el gol.

No obstante, la plataforma "Archivo VAR" zanjó esta polémica en su análisis arbitral del gol anulado al Real Betis contra el Barcelona.

La plataforma aseguró que, mientras no se produzca un cambio en la posesión del balón, la jugada sigue siendo la misma y, por tanto, puede revisarse y anularse el gol si existe una falta en su inicio.