El agente de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, avivó la polémica sobre el futuro del jugador brasileño con un nuevo mensaje este miércoles.

Michael Yormark, presidente de la compañía "Roc Nation", agencia que representa a la estrella del Real Madrid Vinicius Junior, había desatado una ola de especulaciones sobre el futuro del jugador brasileño ayer martes, tras publicar un mensaje en las redes sociales nada más aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en el que dijo: "Londres, aquí estoy. ¡Vamos!", en medio de los crecientes rumores sobre el interés del Arsenal en fichar al jugador del Real Madrid.

El diario "As" señaló este miércoles que Michael Yormark no para de viajar, y sus destinos revelan mucho sobre lo que podría estar ocurriendo entre bastidores.

El agente de Vinicius publicó hoy una imagen en su cuenta de las redes sociales, con el comentario: "Cielo despejado en Madrid, es un día precioso".

Ese nuevo mensaje provocó una gran polémica sobre el futuro de Vinicius, cuyo contrato termina tras la próxima temporada.

El diario apuntó que la presencia del agente en Madrid aumenta la controversia en torno a los fichajes del Real Madrid, ya que su agencia se encarga de los asuntos de Vinicius y de Yan Diomande, jugador del Leipzig; en otras palabras, está plenamente al tanto de las noticias más importantes del Real Madrid en la actualidad. El jugador del Leipzig está a punto de completar su traspaso al Real Madrid, y solo le faltan los últimos retoques. En cuanto a la renovación del contrato del brasileño, está atascada en un callejón sin salida, pendiente desde hace tiempo, y atraviesa actualmente momentos decisivos.

Michael Yormark llegó esta mañana y apareció acompañado de Tata Suárez, uno de los miembros de su agencia y uno de sus asistentes más cercanos, en Madrid, y como de costumbre, hasta ahora no se ha desvelado nada, lo que mantiene a la afición del Real Madrid a la expectativa.