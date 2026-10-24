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Unai Emery no pudo ocultar su alegría después de que el Aston Villa firmara una actuación contundente para poner fin al inicio perfecto del Manchester City en la Premier League. El técnico del Villa dedicó elogios especiales a Nicolas Jackson, cuyo certero doblete marcó la diferencia en una tarde cargada de emoción en las Midlands.

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Jackson recupera su acierto de cara a gol ante el City

Jackson fue el protagonista indiscutible en Villa Park, donde el Aston Villa logró una importante victoria por 2-1 ante el Manchester City y puso fin a la racha de siete triunfos consecutivos de los visitantes en la liga. El delantero senegalés mostró una serenidad que quizá le había faltado en sus primeros meses en el club. Su acierto de cara a gol sorprendió incluso a su entrenador por la rapidez con la que ha progresado en la definición. Tras abrir el marcador con un potente disparo a la parte alta de la portería, aseguró los puntos en la segunda mitad con un remate inteligente de primeras que superó a Gianluigi Donnarumma.

Tras el pitido final, Emery destacó el crecimiento físico y técnico que Jackson ha mostrado desde su llegada en verano procedente del Chelsea, con siete goles en 11 partidos entre todas las competiciones. Emery señaló: «Cómo trabajó, defendió y disputó los duelos... ¡Vaya! Tiene potencia para atacar cuando hay espacios y para disputar los duelos. Su reto ha sido que, cuando tenga ocasiones de marcar, coloque siempre el balón en una esquina de la portería».

El entrenador comparó después, en tono de broma, esos remates con los de Jackson al comienzo de la temporada y sugirió que entonces apuntaba demasiado alto cuando tenía ocasiones dentro del área. Emery bromeó: «Al principio de la temporada disparaba tan alto que parecía que jugaba al rugby, así que también está progresando. Está cumpliendo con sus tareas».

En busca de la regularidad en Villa Park

La victoria sobre el equipo de Enzo Maresca fue especialmente dulce para Emery, ya que coincidió con el cuarto aniversario de su nombramiento en el club. El resultado supuso la quinta victoria del Villa en sus últimos siete enfrentamientos con el Manchester City, así como su cuarto triunfo consecutivo ante ese mismo rival en Villa Park.

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Emery repasó la preparación táctica del partido: «Preparamos este encuentro intentando mantener la misma regularidad y exigencia. Vimos cómo respondieron algunos jugadores descansados que no jugaron el miércoles. Era un partido para ellos, por ejemplo, para Boubacar Kamara y Matty Cash. Este es el nivel que queremos seguir alcanzando con nuestra alta exigencia. Hoy ha sido una buena prueba. Estábamos muy motivados y yo tenía muchas ganas de afrontar esta prueba y enfrentarme a ellos».

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A la caza de los mejores pese al mal comienzo

Aunque el resultado ante el City supone una declaración de intenciones, Emery no se engaña sobre la trayectoria general de su equipo en la liga. El triunfo de hoy fue la primera victoria del Aston Villa en casa esta temporada en la Premier League y lo elevó al sexto puesto de la clasificación, con 11 puntos. Este repunte en la competición nacional se suma a su impecable trayectoria en la Champions League, donde ocupa el segundo puesto de la fase de liga con pleno de puntos, nueve de nueve, solo por detrás del vigente campeón, el Paris Saint-Germain.

Al hablar de la evolución del equipo, el exentrenador del Arsenal fue sincero sobre su situación actual. «Estamos progresando, pero por debajo de las expectativas que teníamos al comienzo de la temporada porque empezamos muy mal», explicó Emery. «Ahora estamos progresando. Analizamos el partido contra el Forest y nuestra actuación fue muy mala. Mejoramos muchas cosas contra el Brentford en casa; estuvimos mejor, pero no fue suficiente. Todo aquello en lo que hemos trabajado para mejorar y elevar nuestro nivel se ha reflejado hoy en un paso adelante».

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El listón en la era de la Champions League

El entrenador del Villa concluyó reiterando su visión a largo plazo para el club mientras afronta un calendario cargado de partidos en varias competiciones. «En la Champions League estamos rindiendo de forma fantástica. En la liga estamos progresando, pero seguimos por debajo de nuestras expectativas. El objetivo es competir con estos equipos, el City y el Arsenal», afirmó.