Chucky Lozano sale del partido ante Groningen por fuerte golpe en la cabeza

El mexicano solo pudo disputar 44 minutos, luego de sufrir un grave impacto.

Hirving Lozano fue la figura en la victoria 2-1 del PSV ante el Groningen , anotando un rápido doblete que le dio el triunfo a los Granjeros. Pese a su aporte goleador, no todo fue perfecto para él, pues salió lesionado por un grave golpe en la cabeza.

Al minuto 44, el delantero azteca fue a pelear un balón , impactando con Tim Handwerker. Los pocos movimientos del Chucky preocupan, pues no es un jugador que pase mucho tiempo en el césped quejándose.

Su técnico Marc van Bommel no tuvo buenas noticias al finalizar el partido, diciéndose preocupado por la lesión de su elemento. "No luce bien. Lo baso en la forma en que lo sacaron del campo. Está siendo examinado en el hospital y aún no he recibido un diagnóstico definitivo".