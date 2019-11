Chucky Lozano revela falta de entendimiento con sus compañeros

El nuevo jugador del Partenopei reveló que la adaptación con sus compañeros ha sido difícil.

Hirving Lozano es uno de los jugadores más rápidos en la actualidad, pero esa característica ahora le pesa en su nuevo club. El atacante del Napoli reveló que tiene dificultades para marcarles un movimiento a sus compañeros y que estos lo entiendan.

En entrevista para Fox Sports, el fichaje más caro en la historia del habló sobre su desempeño en el duelo ante el Liverpool y se mostró autocrítico. "Ya me siento y he visto mucho mejor. En la Champions vamos bien. En algunas jugadas no me entienden (dijo entre risas), es normal, y ya nos iremos acoplando mejor. Vamos a concentrarnos un poco más en la liga", señaló.

Durante dicho cotejo, Lozano mostró poco entendimiento con Dres Mertens, quien anotó el tanto de los Azzurri. Carlo Ancelotti ha decidido usar a Chucky como un segundo delantero, aunque su naturaleza lo lleva a tirarse a las bandas, donde puede mostrar su mejor nivel.

Con Lozano para este 2019, el Napoli marcha séptimo de la Serie A y por el momento se encuentra fuera de puestos de Europa. En la Champions, su equipo buscará derrotar al en la última jornada y esperar que empate o pierda con Salzburg para arrebatarles el liderato del Grupo E.