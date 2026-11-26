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El Bayern de Múnich atraviesa una importante crisis de lesiones que ha dejado fuera de juego a varios futbolistas clave del primer equipo, entre ellos Harry Kane. Pese a la acumulación de bajas, el director deportivo Christoph Freund ha dado a entender que el club alemán no prevé mucha actividad en el próximo mercado de invierno.

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Las bajas golpean el ataque del Bayern

El Bayern de Múnich afronta un serio problema a la hora de confeccionar el equipo para sus próximos partidos, con varios nombres destacados fuera de la convocatoria . Kane estará un largo periodo de baja tras ser operado de una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo , mientras que Michael Olise, Serge Gnabry y Alphonso Davies tampoco están disponibles. A ellos se suman Ismael Saibari y el veterano portero Manuel Neuer, lo que deja a la plantilla con escasas alternativas en varias posiciones.

En declaraciones a DAZN, Freund no ocultó la gravedad de la situación. El director deportivo señaló que la concentración de lesiones en ataque ha limitado especialmente las opciones tácticas del equipo en las últimas semanas. «Es evidente que ahora mismo es un duro golpe, no hace falta andarse con rodeos, porque afecta a muchos jugadores de posiciones similares en ataque», afirmó, según recoge BILD.

Sin planes de reforzarse en enero

Aunque aumenta la presión externa para que el club acuda al mercado en busca de los goles de Kane, Freund insiste en que no se avecina una oleada de fichajes. La directiva cree que el regreso de los jugadores cuyas bajas serán más breves bastará para estabilizar la situación sin necesidad de incorporaciones de urgencia en enero. Esta postura refleja la confianza en que la plantilla actual pueda superar con éxito el periodo invernal.

«Esperamos que todos los jugadores vuelvan bien, unos antes y otros un poco después. Por eso no tenemos previsto hacer nada importante», explicó el director deportivo. Subrayó que el club se centra en la recuperación de sus futbolistas, en lugar de buscar soluciones fuera. «Esperamos que en las próximas semanas nuestra situación en cuanto a efectivos ya sea algo distinta», añadió, dando a entender que los servicios médicos trabajan intensamente para recuperar a los lesionados.

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Plazos para los regresos más importantes

Hay motivos para el optimismo entre los líderes de la Bundesliga, ya que varios jugadores están cerca de volver a competir. Michael Olise podría participar este mismo fin de semana contra el Hamburgo, lo que supondría un refuerzo muy necesario para las bandas. El internacional canadiense Alphonso Davies también progresa y se espera que vuelva a la convocatoria a mediados de diciembre, lo que aliviará algunas de las actuales preocupaciones defensivas.

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Sin embargo, la afición tendrá que esperar más para ver de nuevo a otras piezas importantes. Es poco probable que Serge Gnabry vuelva a disputar un partido oficial hasta después del parón navideño, mientras que Manuel Neuer apunta a la primera semana de enero para regresar de una lesión en el pie. Estos regresos escalonados sustentan la convicción de Freund de que la plantilla recuperará efectivos de forma natural, sin que el club tenga que gastar de más en un mercado de mitad de temporada que suele ser complicado.

Confianza en la plantilla actual

Pese a la falta de especialistas para algunas posiciones, la directiva del club sigue satisfecha con los resultados logrados por las alineaciones improvisadas. Algunos jugadores han tenido que renunciar a sus posiciones preferidas para ayudar al equipo, una disposición que Freund ha elogiado públicamente. Ese esfuerzo colectivo ha permitido al Bayern mantener su buen ritmo en la liga pese a la ausencia de las estrellas que suelen formar parte de su once inicial.

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Freund concluyó su análisis reiterando su confianza en la calidad de los futbolistas a disposición de Vincent Kompany. «Con los efectivos que tenemos, contamos ahora mismo con jugadores muy, muy buenos. Puede que no siempre jueguen en sus mejores posiciones, pero aun así hemos conseguido sumar muchos puntos», señaló.