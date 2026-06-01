Chris Woerts sobre el futuro de Arne Slot: «He hablado un rato con él y creo que...»

Chris Woerts cree que Arne Slot no volverá a entrenar por ahora. Lo dijo el lunes en el programa «De Oranjezomer».
El Liverpool lo destituyó el sábado tras una temporada decepcionante, así que su futuro aún es una incógnita.
«Hoy he hablado con él y creo que se tomará un año sabático para descansar y estar con su familia antes de decidir su próximo paso», explica Woerts.
Slot vivió una etapa exitosa en el Feyenoord entre 2021 y 2024. Este lunes, el nuevo director técnico del club, Dévy Rigaux, puso en duda el futuro de Robin van Persie como entrenador, lo que reavivó los rumores sobre un posible regreso de Slot.
«Slot no va a volver, eso es seguro», afirma Woerts. «Nunca se debe volver al antiguo club después de dos o tres años; no va a salir bien, será un desastre».
Youri Mulder aconseja a Robert Eenhoorn y a Rigaux que nombren un entrenador con el que puedan trabajar a largo plazo. «Es una pena que no sea Slot, sería perfecto para el Feyenoord. Pero… ¿creo que Eenhoorn y Slot ya no se llevan del todo bien…?»
«No», responde Woerts al instante. «Eenhoorn lo despidió de inmediato en el AZ cuando se fue al Feyenoord, así que no es precisamente una unión feliz».