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Chris WoertsTalpa
Sam Vreeswijk

Traducido por

Chris Woerts desvela una primicia sobre el Ajax y recibe una ovación en pie

Ajax
Sion vs Ajax
Sion
Conference League Qualification

La noticia de que el FC Sion - Ajax del próximo jueves se verá en KIJK en lugar de en Ziggo Sport fue desvelada el lunes por la noche por Chris Woerts en De Oranjezomer. Las personas que quieran ver el partido deberán comprar un ticket de 4,99 euros.

“He conseguido que hayamos comprado los derechos televisivos mundiales de cara al próximo jueves, con la excepción de Suiza, para emitir el partido en directo”, anuncia Woerts.

“En KIJK, la nueva plataforma de Talpa. Estamos muy orgullosos de ello. A nivel mundial. Así que si la gente está en un camping en España, Italia o Estados Unidos... Todo el mundo puede comprar ese partido. Un chollo, 4,99. Y espero que sea un partido muy bonito. Es exclusivo, a nivel mundial, para Talpa.”

La primicia de Woerts provoca una ovación de pie en el estudio. “Que sea a nivel mundial es una gran ventaja. Porque normalmente eso no se puede hacer si estás en el extranjero. Y ahora todo el mundo puede ver ese partido sin problema”, continúa.

A la pregunta de Bas Nijhuis, también presente en el programa, de por qué se ha elegido al Ajax y no, por ejemplo, al FC Twente, Woerts responde: “El Twente juega en casa, y el Twente ha elegido vender esos derechos a ESPN, creo.”

Conference League Qualification
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

“Es un comercio de derechos, así que se los lleva el mejor postor. Y estos derechos estaban libres, así que este fin de semana aprovechamos la ocasión.”

Normalmente, Ziggo Sport emite los partidos europeos del Ajax, pero este encuentro no está incluido en el paquete de fútbol europeo de la UEFA de esa cadena, según la propia emisora. Por ello, el club que juega en casa puede vender los derechos de emisión al mejor postor, y en esta ocasión ha sido KIJK.

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