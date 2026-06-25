Aurélien Tchouaméni, estrella de Francia, advirtió sobre el peligro de Erling Haaland de cara al clave partido contra Noruega.

Desde el estadio Gillette de Boston, el centrocampista del Real Madrid declaró sobre el delantero del Manchester City: «Haaland es un jugador temible; el apodo de “Siborg” (extraterrestre) le va como anillo al dedo. Puede marcar en cualquier momento, así que debemos estar atentos los 90 minutos».

Chouameni recordó que Francia ya brilló en la fase de grupos, pero «los mejores partidos se guardan para el final. Nos jugamos el liderato ante un rival fuerte y estamos preparados para todo».

Sobre la ventaja de quedar primeros de grupo, añadió: «Así hacemos menos viajes y llegamos más frescos. Pero lo más importante es que queremos ganar todos los partidos; si jugamos bien, tendremos una gran posición para las próximas fases».

Elogió a su compañero Kylian Mbappé: «Lo aprecio dentro y fuera del campo; es una gran persona y uno de los mejores jugadores del mundo».

Sobre el cuerpo técnico tras la marcha de Deschamps, añadió: «Jay-Stephan continuará la misma línea. Nos ha dado una misión clara y mantendremos nuestros principios de juego; tenemos una relación excelente y abierta con él».

Sobre la táctica, añadió: «Con un 4-3-3 y un pivote es más fácil avanzar; con cuatro delanteros debemos mantener el equilibrio. Contra Senegal nos replegamos para frenar sus contraataques».

Además, destacó que el equipo supo afrontar las difíciles condiciones meteorológicas: «Jugamos en el Mundial de Clubes y sabíamos que esto podía pasar; lo ocurrido en el último partido nos ha preparado para cualquier circunstancia».