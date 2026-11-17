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Ya está completa la lista de selecciones clasificadas para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027. La fase de grupos ha definido a los ocho equipos que seguirán su camino en el torneo, a razón de un líder y un segundo clasificado por cada grupo de la Liga A. Ahora todas las miradas se dirigen al sorteo del próximo viernes, que deparará esperados duelos entre las grandes selecciones del continente europeo.

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La edición actual está siendo escenario de una fuerte competencia entre algunas de las selecciones europeas más destacadas. Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal lograron asegurarse el liderato de sus respectivos grupos, mientras que Bélgica, Países Bajos, España y Noruega se clasificaron como segundas, de modo que los equipos clasificados quedan repartidos en dos bombos antes del sorteo.

En el Grupo 1, Francia se clasificó tras terminar líder con 13 puntos, y Bélgica fue segunda con 12. Italia ocupó la tercera posición con 10 puntos, mientras que Turquía cerró la tabla sin puntos.

En el Grupo 2, Alemania se hizo con el primer puesto con 11 puntos, por delante de Países Bajos gracias al enfrentamiento directo, ya que los neerlandeses acabaron segundos con la misma puntuación. Grecia fue tercera, también con 11 puntos, y Serbia cerró el grupo sin puntos.

El Grupo 3, por su parte, vivió una intensa lucha hasta la última jornada, antes de que Inglaterra se asegurara el liderato con 15 puntos, por delante de España por diferencia de goles. La Roja terminó segunda con la misma puntuación, Croacia fue tercera con 6 puntos y la República Checa acabó en la última posición sin puntos.

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En el Grupo 4, Portugal terminó la fase de grupos como líder con 15 puntos , mientras que Noruega se llevó el segundo billete tras quedar segunda con 9 puntos, por delante de Dinamarca, que fue tercera con la misma puntuación. Gales, por su parte, terminó en cuarta posición con 3 puntos.

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Así, la lista de líderes de los cuatro grupos la integran Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal, mientras que Bélgica, Países Bajos, España y Noruega se clasificaron como segundas. Estas ocho selecciones serán las que se disputen las plazas para las semifinales del torneo.

El reglamento de la competición otorga ventaja a los líderes de grupo en el sorteo de los cuartos de final, ya que cada uno de ellos se medirá a una de las selecciones que terminaron segundas en otro grupo, evitando así que se crucen dos equipos que ya se enfrentaron en la fase de grupos. Los partidos de ida se disputarán en los estadios de los segundos clasificados, mientras que los líderes ejercerán de locales en la vuelta.

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Las miradas se dirigen ahora a la ciudad suiza de Nyon, que acogerá el sorteo de los cuartos de final el viernes 20 de noviembre. Allí quedarán definidas las cuatro eliminatorias que darán acceso a las semifinales, en medio de la expectación por la posibilidad de que se produzcan duelos de alto nivel entre los grandes del continente.

El sorteo puede deparar cruces de altos vuelos, con selecciones de la talla de Francia, España, Inglaterra, Alemania, Portugal, Países Bajos y Bélgica, lo que abre la puerta a esperados choques europeos que podrían enfrentar a antiguos campeones del torneo con selecciones que aspiran a escribir un nuevo capítulo en su historia.

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Está previsto que los cuartos de final se disputen a ida y vuelta entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. Las cuatro selecciones ganadoras se clasificarán para las semifinales, que se jugarán dentro de la fase final del torneo, del 9 al 13 de junio de 2027.