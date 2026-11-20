Compartir Sigue a GOAL en Google

El sorteo de los cuartos de final de la Liga A de la Nations League de la UEFA 2026-27, celebrado en Nyon, ha deparado cuatro eliminatorias a doble partido para marzo de 2027. La España campeona del mundo se enfrentará a la Francia de Zinedine Zidane en el duelo estrella, mientras que la Inglaterra de Thomas Tuchel se medirá a la Noruega de Erling Haaland.

Anuncios

España contra Francia: un duelo de gigantes

La España campeona del mundo se enfrentará a la Francia de Zinedine Zidane en la eliminatoria más destacada de los cuartos de final de la Liga A de la Nations League de la UEFA 2026-27, tras el sorteo celebrado el viernes en Nyon. La selección de Luis de la Fuente llegó invicta hasta la sexta jornada, en la que cayó ante Inglaterra y vio truncada una racha de 43 partidos sin perder. Acabó así en el bombo de los equipos no cabezas de serie, pese a los cuatro goles y dos asistencias de Lamine Yamal, las tres asistencias de Dani Olmo y los tres goles de Mikel Merino.

España recibirá a Francia en la ida antes de viajar para enfrentarse a un conjunto transformado bajo las órdenes de Zidane. Tras perder en Italia y caer al segundo puesto del Grupo A1, Francia recuperó el liderato con una trabajada victoria ante Turquía en la que Eli Junior Kroupi marcó su primer gol como internacional. Michael Olise, por su parte, lideró el ataque francés en el conjunto de la fase con cinco goles y dos asistencias.

Getty Images

Noruega contra Inglaterra: Haaland y Kane, frente a frente

La Inglaterra de Thomas Tuchel se medirá a Noruega en un duelo entre dos de los delanteros más letales de Europa. Inglaterra, ganadora del Grupo A3, llega en un gran momento tras imponerse por 3-2 a España. Tres días antes, su capitán Harry Kane había superado a Peter Shilton como el jugador con más partidos internacionales de la selección masculina inglesa. Kane terminó la fase de liga como máximo goleador, con ocho tantos, mientras que Jude Bellingham sumó seis asistencias.

La Noruega de Stale Solbakken evitó la eliminatoria de promoción entre las ligas A y B de forma dramática en la sexta jornada, cuando Erling Haaland transformó un penalti en los últimos minutos para sellar el triunfo por 3-2 ante Dinamarca. Con ese tanto, el máximo goleador histórico de la competición llegó a seis goles en la fase de liga, mientras que Martin Odegaard sumó cinco asistencias. Inglaterra afrontará una dura prueba en Oslo antes de la vuelta en Wembley.

Getty Images

Anuncios Anuncios

Países Bajos contra Portugal: a prueba la era posterior a Ronaldo

Portugal, vigente campeón, se enfrentará a los Países Bajos de Xavi Hernandez en un nuevo duelo entre dos clásicos rivales europeos. Bajo las órdenes de Jorge Jesus, nombrado en verano, Portugal fue el primer equipo en clasificarse y avanzó con comodidad por el Grupo A4 con cinco victorias. Goncalo Ramos y Joao Felix lideraron su ataque con tres goles cada uno tras la retirada de Cristiano Ronaldo de la selección en noviembre.

Related Topics

Xavi permaneció invicto como seleccionador de los Países Bajos hasta la dura derrota ante Alemania en la sexta jornada, que llegó solo tres días después de la exhibición que terminó en un 7-0 frente a Grecia. Tijjani Reijnders, autor de un triplete, encabezó la tabla de goleadores neerlandeses con cuatro tantos, igualado con Virgil van Dijk, que alcanzó los 100 partidos internacionales. Los Países Bajos recibirán a Portugal en la ida antes de disputar la vuelta en territorio portugués.

Getty Images

Bélgica contra Alemania: espectáculo ofensivo asegurado

La prolífica Alemania de Jurgen Klopp se enfrentará a la Bélgica de Mark van Bommel en la cuarta eliminatoria de cuartos de final. Tras un comienzo discreto en septiembre y octubre, Alemania alcanzó su mejor nivel en noviembre. Florian Wirtz marcó cuatro goles, dos de ellos en la goleada por 5-0 ante los Países Bajos, mientras que el extremo del RB Leipzig Brajan Gruda aportó dos goles y dos asistencias en solo dos partidos.

Anuncios

Bélgica llegó a la sexta jornada en el tercer puesto del Grupo A1 y perdía ante Italia a los 11 minutos, pero remontó para imponerse por 4-1, con Kevin De Bruyne a la cabeza gracias a sus tres goles y Charles De Ketelaere con tres asistencias. Las eliminatorias a doble partido se disputarán a finales de marzo de 2027. Los vencedores avanzarán a la fase final, prevista del 9 al 13 de junio de 2027, que podría tener como anfitriona a Inglaterra, Francia o España.