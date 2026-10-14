El Manchester City y su invitado, el Paris Saint-Germain, afrontan este miércoles por la noche su esperado duelo en la Liga de Campeones, cada uno con una racha sólida que quiere mantener, en un choque que podría poner fin a uno de los registros más destacados de ambos equipos.

El Manchester City presenta un historial excepcional en su estadio en la Liga de Campeones: según la página oficial de la UEFA, solo ha perdido un partido en sus últimos 25 encuentros como local en la fase de grupos y en la fase liga, frente a 21 victorias y 3 empates, lo que refleja lo difícil que resulta vencerlo ante su afición.

Por su parte, el Paris Saint-Germain llega al duelo con una racha notable frente a los clubes ingleses en las competiciones europeas, ya que ha evitado la derrota en sus últimos 11 partidos, con ocho victorias y tres empates.

Estos números sitúan a ambos equipos ante una prueba real: el Manchester City busca prolongar su dominio como local y mantener su sólido registro en la Liga de Campeones, mientras que el Paris Saint-Germain espera extender su serie sin derrotas ante los clubes ingleses.

Por otro lado, el Manchester City se impone en el historial de enfrentamientos directos frente al Paris Saint-Germain, con cuatro victorias por dos del equipo francés, mientras que dos partidos terminaron en empate.

Aun así, el PSG resolvió a su favor el último enfrentamiento entre ambos equipos con un 4-2 en su estadio, en la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones de la temporada 2024-2025.