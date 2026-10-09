Chivu, molesto: «¿Roma anti-Inter? ¿Por qué no se habla de anti-Milan, anti-Como o anti-Roma?»

Durante la rueda de prensa en la víspera de Inter-Parma, el técnico del Inter, Cristian Chivu, se mostró un poco molesto ante la pregunta de un periodista que le pedía si la Roma podía ser el equipo anti-Inter en este campeonato, dando a entender que el Inter es el equipo a batir por ser el vigente campeón. El técnico rumano respondió así:





«¿Si la Roma debe ser considerada anti-Inter? ¿Por qué no se habla también del anti-Roma? ¿Por qué no se habla nunca del anti-Milan? ¿Y del anti-Como? ¿Por qué se habla solo del anti-Inter?»