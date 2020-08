Chivas no le cierra las puertas a Víctor Guzmán y Jair Pereira

Ricardo Peláez aseguró que podrían platicar con Pereira. Guzmán este torneo no llegará.

hizo oficial este jueves 13 de agosto la llegada de Víctor Manuel Vucetich, uno de los entrenadores más cotizados del mercado nacional y que finalmente dirigirá uno de los banquillos más exigentes de la .

El técnico fue presentado a los medios de comunicación a través de una conferencia de prensa digital, confesando que este es el mayor reto que ha afrontado. El Rey Midas ya estará presente en el banquillo este sábado para medirse al Atlético San Luis.

Dentro de las últimas horas, los rumores han abundado en la órbita Rojiblanca mencionando como potenciales refuerzos a Jair Pereira y Víctor Guzmán. Ricardo Peláez habló sobre ambos jugadores, abriéndoles las puertas pero con distintos condicionales.

“No hemos hablado el tema, Jair me escribió, no hemos podido hablar, pero tampoco lo hemos hablado con el técnico. Hoy tenemos un plantel bien planeado y no veria la posibilidad de hacerle modificaciones, pero lo podemos platicar”, aseguró al referirse al defensor, que de momento no ha encontrado cabida en ningún equipo.

Respecto a Víctor Guzmán, fue claro en que les interesa pero no durante el Guardianes 2020: “Ya lo había manifestado nuestro presidente y nosotros en algún momento, que siempre hay oportunidad para los buenos jugadores mexicanos. La transacción se deshizo porque asi lo ordenaba la FIFA. Vamos a esperar, en este torneo no, pero en el futuro sí tendría abiertas las puertas”, aseguró para culminar.