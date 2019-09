En Chivas creen que Ochoa no escupió intencionalmente a Briseño

Mariano Varela habló sobre el incidente entre Ochoa y el Pollo Briseño en el Azteca.

A palabras de Mariano Varela, director deportivo de , Guillermo Ochoa pudo no haber esputado a Antonio Briseño durante el Clásico Nacional de este sábado como pudo apreciarse en imágenes de una agencia fotográfica.

Incluso el dirigente rojiblanco entabló comunicación con Víctor Guevara, director general de competiciones, operaciones y desarrollo de la sobre el incidente en el Estadio Azteca, mismo que se seguirá de oficio.

“Hablé con Guevara y van a investigar, no he platicado con Pollo (Briseño). Lo que creo es que Ochoa es un tipo muy educado y no creo que haya hecho eso, hay que analizarla. Eso lo hace la Comisión Disciplinaria”, explicó en el Aeropuerto de Guadalajara.

¡En @Chivas defienden a @yosoy8a ! 😲



"Ochoa es un tipo muy educado y no creo que haya tenido la intención de escupir" pic.twitter.com/re0rdcWs6O — Goal (@goalmex) September 29, 2019

Dicho episodio se presentó durante los reclamos de Ochoa a Briseño por la entrada sobre Giovani Dos Santos que le ocasionó un daño en el muslo de la pierna derecha, dejándolo fuera de las canchas por seis semanas.

En caso de que se confirme el supuesto escupitajo del arquero mexicano, Federación podría imponerle una suspensión de seis partidos y una multa que asciende a los 38 mil pesos, de acuerdo con el artículo 17 del reglamento de sanciones.