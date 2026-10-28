El Club Deportivo Guadalajara ha presentado oficialmente su tercera equipación para la temporada 2026-27, que sustituye sus emblemáticas rayas rojiblancas por un elegante diseño negro y dorado que ya ha suscitado un intenso debate en el fútbol mexicano.

Creada por Nike como parte de la iniciativa «Herencia Sagrada» de la marca, la nueva camiseta rinde homenaje a la charrería, el deporte nacional de México, al incorporar elementos de la artesanía ecuestre a una prenda de fútbol de élite.

El elemento central de la camiseta es una ornamentada banda horizontal dorada que cruza el pecho e imita el piteado, el laborioso bordado con fibra de cactus que suele adornar los cinturones y las chaquetas ceremoniales de los charros.

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Los detalles dorados recorren los puños de las mangas y el cuello estructurado de estilo polo, en contraste con el tejido negro intenso de la camiseta, que presenta una sutil textura tejida en el mismo tono. En lugar de utilizar el escudo actual del club, el diseño apuesta por el minimalismo retro y recupera, justo en el centro, el monograma de las letras «C» y «G» entrelazadas del histórico escudo de Chivas de 1908.

Más allá de su estética inspirada en la tradición, la camiseta incorpora la tecnología de rendimiento Aero-FIT más reciente de Nike, que integra estructuras de tejido transpirable y zonas de ventilación específicas directamente en la tela.

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Como complemento de la banda dorada del pecho, los nombres y números de los jugadores en la espalda presentan una tipografía creada para la ocasión e influida por el estilo wéstern, mientras que los logotipos de los patrocinadores aparecen en un discreto color plateado para no recargar la paleta principal de la camiseta.

El lanzamiento supone un audaz hito creativo en la colaboración de Chivas con Nike tras su sonada ruptura con PUMA. Con las primeras unidades puestas a la venta agotándose rápidamente y una disponibilidad internacional cada vez mayor, la expectación se centra ahora en cuándo verán los aficionados del Guadalajara esta equipación inspirada en los charros bajo los focos del Estadio Akron por primera vez.

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La tercera equipación de Chivas para la temporada 2026-27 ya se puede comprar en World Soccer Shop.



