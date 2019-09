Chivas prestó a Bryan Salazar al Feirense de Portugal

El canterano del Guadalajara no ha debutado en Primera División.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Ante la falta de oportunidades con el primer equipo, decidió prestar al defensor Bryan Salazar al CD Feirense de la segunda división de .

Salazar, quien pasó por los equipos Sub 15, Sub 17, Sub 20, así como segunda y tercera división del Guadalajara, buscará tener regularidad con el club por el que pasó Antonio Briseño, quien fichó con el Rebaño para el Apertura 2019.

El Apertura 2018 se convirtió en el último torneo en el que Salazar Haro jugó profesionalmente, sumando 360 minutos en cuatro partidos con el combinado Sub 20 entonces dirigido por Omar Arellano.

Bryan se convirtió en el octavo futbolista en ser exportado por el Guadalajara en el semestre, toda vez que Edson Torres, Ángel López, Luis Olivas y Diego Cortés fueron cedidos al Tudelano de , mientras que Renato Mendoza, Jorge Alejandro Reynoso y Pavel Pérez pasaron al Club Deportivo Toledo, equipo propiedad del mexicano Jorge Berlanga.

El zaguero de 21 años tendrá que competir por un lugar a la par de los lusos Guilherme Ramos, Ricardo y Tiago Cavadas, así como el experimentado brasileño Ícaro.