“Chileno sin Mundial”: Hinchas de Tigre cargaron contra Pablo Solari tras su gol en Victoria

El Pibe volvió a demostrar toda su calidad en el empate de River ante el Matador y los fanáticos no lo perdonaron en el José Dellagiovanna.

El pasado sábado Pablo Solari fue figura en el empate 1-1 de River sobre Tigre por la fecha 16 de la Liga Profesional. Y es que a los 36' el Pibe abrió la cuenta en Victoria, en el que significó su cuarto tanto en cinco titularidades con el equipo que conduce Marcelo Gallardo. Enzo Pérez recuperó un balón, lo cedió a Nicolás De la Cruz y el uruguayo asistió al nacido en Arizona, quien definió picándosela al arquero Manuel Roffo. La igualdad corrió por cuenta de Mateo Retegui (70'), de penal.

Al finalizar el compromiso, los fanáticos del Matador no lo perdonaron. En diálogo con ESPN, el argentino contó algunos de los gritos que le cayeron desde las tribunas del José Dellagiovanna y hubo uno que captó la atención del puntero.

"Olvídate. Me gritaron de todo. Me gritaron hasta chileno sin Mundial", reveló a la transmisión oficial. “¿Qué piensan, que eres chileno?”, le preguntaron, a lo que Solari respondió entre risas: “Yo creo que sí, porque vengo de Colo Colo se piensa que soy chileno, pero bueno…”, fueron las declaraciones del ex Cacique.

Finalmente, con respecto a su desempeño en los últimos duelos del Millonario, expresó: "Uno siempre quiere seguir mejorando para estar más rápido, más ágil y ayudar a mis compañeros. Vengo a aportar desde donde me toque, quiero aprender, quiero ayudar al equipo que es lo más importante. Ojalá podamos seguir sumando para ponernos en la punta".

Cabe recordar que el futbolista de 21 años se estrenó como goleador en el triunfo sobre Newell's, en Núñez, en el que se matriculó con un doblete y después abrió la ruta de la goleada ante Central Córdoba al minuto 11.