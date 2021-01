Chile piensa en el plan B: descartó a Rafa Benítez

Cagigao mira de reojo la Premier League para encontrar al sucesor de Rueda. Se busca quien genere admiración en el grupo de jugadores. El A no llega.

Como ya hay acuerdo total entre las partes (Colombia y Reinaldo Rueda), en la ANFP comenzaron a buscar al reemplazante del cafetero para hacerse cargo de en el camino a 2022. El primer nombre que buscaron fue el de Rafa Benítez, pero el español está atado con el Dalian Yifang. Se lo confidenció Pablo Milad a El Expreso PM: "Son tres nombres, hay uno que se descartó y seguimos con el segundo. Tenemos poco tiempo, hay Clasificatorias en marzo y deben tomar posesión y la comunicación con nuestros jugadores. Rafa es el primer descartado, ya que tiene un contrato de un año más en con una cláusula impagable para nosotros. Es muy cercano a Cagigao, lo conoce muy bien por su trabajo en . Su perfil se ajustaba mucho a lo que queremos hoy, un nombre de respeto y que los jugadores admiren".

¿QUIÉNES PUEDEN LLEGAR?

"La opinión de los jugadores es importante, pero no fundamental. He recibido algunas llamadas de referentes que han manifestado su pesar por la salida de Rueda. Ha existido mucho respeto y cariño entre ellos. No han dado ningún nombre , solo tienen en mente clasificar al próximo Mundial", aportó el presidente de la Asociación, que asume el peso de los representantes para poner nombres en la mesa pero pone paños fríos: "La verdad es que por cosas de los representantes es que empieza un baile sin fin de entrenadores, incluso algunos que se han ofrecido. Hay un trabajo técnico, que está realizando Francis (Cagigao), que nos dará opciones claras".

"Falta un tema administrativo, que tiene relación con su indemnización. De aquí a mañana se define todo de muy buena forma, ya estamos de acuerdo en que él se va, porque el tema Rueda- ya está listo hace días", redondeó el regente sobre el reemplazante de Queiroz, que está claro y acordado desde el 31 de diciembre mientras el de RRR no será el ex y es una incógnita el plan B.