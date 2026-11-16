Cómo ver el Chile-Colombia con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la emisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Amistosos - Jornada 1 17 nov 2026 - 18:00

Chile y Colombia vuelven a enfrentarse en un amistoso internacional. Los dos equipos sudamericanos se miden por segunda vez en apenas unos días.

La selección chilena de Ricardo Gareca llega a este encuentro bajo presión. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y cayó por 1-0 ante esta misma Colombia el 14 de noviembre.

Colombia llega con confianza. Ha ganado sus dos últimos partidos y afrontará esta revancha convencida de sus posibilidades, tras mostrar organización defensiva e intención ofensiva en sus últimos encuentros.

El historial de enfrentamientos cuenta una historia conocida. Colombia ha dominado los duelos recientes, incluida una victoria por 4-0 sobre Chile en la fase de clasificación para el Mundial en octubre de 2024, y volvió a mostrar esa superioridad a principios de esta semana.

Chile buscará reaccionar a toda costa. Jugar ante su afición le da la oportunidad de recuperar algo de orgullo, pero se enfrenta a una Colombia que se ha mostrado acertada y bien organizada durante esta ventana internacional.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Chile-Colombia, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y convocatorias