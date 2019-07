Chile 0-3 Perú: El bicampeón murió luchando y Gallese se ganó una estatua

Pedro Gallese contuvo siete pelotas de gol en la noche que Chile entró durmiendo y cuando despertó le fue demasiado tarde.

entró alargando la hora de la siesta a la cancha del Gremio a jugar contra Perú. Sorprendentemente, con sus mediocampistan errando en la precisión de los pases, Alexis Sánchez batallando solo entre la recuperación de balones y la finalización en tres cuartos de cancha. Así le pegaron dos veces, muy fuerte, que parecían condenarlo.

Fueron dos profundizaciones con las que los del Rímac se adelantaron en la primera semifinal de . La primera acabó con la definición de Edison Flores, de zurda, post pivoteo de André Carrillo, el mismo que no sumó minutos en la fase de grupos y se hizo con un espacio en el once de Ricardo Gareca cuando se restó de la parte decisiva del torneo Jefferson Farfán.

La resurección de Carrillo extendió sus argumentos cuando capturó otra pelota rompe líneas de Perú. El hombre de Al-Hilal de Arabia Saudita asistió, por segunda vez en la noche de Porto Alegre, a un Yoshimar Yotún que sacó réditos de un arco sin arquero, pues Gabriel Arias lo salió a correr al más rápido, por supuesto que sin éxito.

En el primer tiempo, Chile tuvo más del 60% del control del balón y tuvo una de Chapa Fuenzalida frente a Gallese que resolvió mejor del arquero peruano, volando y desviándola con sus dos manos. También probó sus dos piernas Charles Aránguiz, aunque no encontró en ninguna la dirección de la meta. Perú, en calma, esperando la contra, siguió dañando: lo hizo a los 60', con Carrilo filtrando al área y Yotún, de manera increíble, dándole otra vida a La Roja.

Los de rojo estaban tocados. El once titular debía sufrir cambios pues su zaga, sin reaccionar, no andaba, pero tampoco los encargados de llegar al gol. Entró Sagal, debutó en la competición, y empezó a ganar faltas y generar sensaciones de peligro en su punta, la diestra. y Edu Vargas peleó mejor las divididas y tuvo un cabezazo, casi sin dirección, que impactó en el horizontal posterior al servicio de Aránguiz, que sobre el minuto 65 avisó desde larga distancia, con terreno para avanzar.

Beausejour, ahora productivo al ataque, intentó un centro que arrastraba comba y que en el desarrollo se convirtió en un remate al arco: Gallese adivinó y confirmó el tiro de esquina. Vidal, al minuto, sacó una bala que pasó rozando el larguero. Mientras a Gareca se le lesionaban los extremos, y era menos incisivo todavía sin Flores y Carrillo, Vargas probaba otro cabezazo. Fuera.

Las opciones se sucedieron. A Vargas, cuando ya había sperado a toda la defensa, le quedó para patear mordido por la falta desestabilizadora de Cueva: Gallese ganó en el achique, mano a mano, en el piso. Y el Huaso Isla, al reponer, le pegó rasante y se perdió por centímetros. El reloj, sin espacio a dudas, jugaba con Perú, que se pasaba en el pasto y se hacía fuerte a punta de reventar el esférico y acumular 9 defensivos y a un 9 -Paolo- sin intervenciones. A Paolo, incluso, el Tigre le quitó el último acompañante titular, Cueva, para agregar a Ballón en la marca.

Los testazos de Maripán -córner de Aránguiz- y Vidal -centro de volea de Isla- salieron rectos, a las manos de Gallese. Y el derechazo perfecto de Alexis lo contuvo Gallese, en su quinta tapada de gol, al arrastrarse hasta su esquina con mucha clase, la misma que con Alisson lo invita a disputar el lugar del portero más determinante de América hoy.

Chile no decayó en la batalla en el minuto 90. Pero Rueda dejó un forado con el ingreso de Nico Castillo por Maripán y Paolo finiquitó la que tuvo dejando en el camino a Arias luego de la enorme habilitación de Renato Tapia. Y Gallese sacó la sexta, a Vargas, que de sobrepique lo tuvo tras el cero a tres (como en 2018). El VAR le dio un penal a Chile y Vargas lo desaprovechó picándola a lo Panenka. La séptima de Gallese. Pudo quedar de goleador de la Copa, pero no había cómo entrase algo. Perú está en la final y Chile, que va por una medalla secundaria o ningun premio, murió luchando y no optará al tricampeonato. No hay que olvidar que la generación dorada bien pudo acabar tras la eliminación a , pero en demostró que sigue vigente. El ajuste de piezas es el siguiente paso.