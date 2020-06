Chilavert: "Claudio Bravo es una leyenda viviente del fútbol mundial"

El mítico arquero paraguayo destacó al otrora capitán de La Roja. También recordó un tenso episodio que vivió con Marcelo Bielsa en su paso por Vélez.

José Luis Chilavert, uno de los porteros sudamericanos más destacados de la historia, fue contactado por el programa Todos Somos Técnicos de CDF para comentar el presente del arquero del , Claudio Bravo.

Al respecto, el histórico golero de , que jugó dos mundiales ( 1998 y Korea y 2002), dedicó grandes elogios al otrora capitán de La Roja señalando que es "una leyenda viviente" del fútbol en la actualidad. “Claudio Bravo es un ganador, una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial. Yo lo quiero y admiro mucho", indicó.

Por otra parte, recordó un tenso episodio que vivió con Marcelo Bielsa en su paso por Vélez. “Un día maltrató a un compañero mío, delante de todo el grupo. Yo salí en defensa de mi compañero y le dije de todo a Bielsa, en la cara. Me separa del grupo y me dijo que me iba a arrepentir. Cuando llegó al vestuario, volvimos a hablar cara a cara, donde le dije todo lo que pensaba. La prensa nunca se enteró”, comentó.

Y en la misma línea, agregó: “Bielsa dice que el sistema está por encima del jugador y no es así. Yo creo que la característica del jugador es la que le va a servir al entrenador para optimizar el sistema (…) Entonces, si tu arquero no sabe jugar con los pies, es imposible jugar con ese sistema”.

Finalmente, el exmeta de la Albirroja destacó a su ídolo bajo los tres palos: Dino Zoff, quien le reconoció personalmente el impacto que tuvo al ser uno de los pioneros en salir fuera del área y jugar con los pies. "Me dijo que le di una jerarquía al puesto", cerró.