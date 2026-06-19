Chievo Verona: Pellissier es el nuevo director deportivo del club

Sergio Pellissier es el nuevo director del Chievo Verona. El club de la Serie D, tras nombrar a Matteassi director deportivo, prepara la próxima temporada. Comunicado oficial:





«El A.C. ChievoVerona continúa su crecimiento bajo los signos de la continuidad y la identidad que siempre han caracterizado al club.





Por ello, Sergio Pellissier —líder carismático dentro y fuera del campo, y referente de la historia gialloblù— seguirá aportando su experiencia y compromiso como director del club, manteniendo también el cargo de presidente honorario.





Desde este cargo, actuará como nexo entre la directiva, el área deportiva y el primer equipo, coordinará las relaciones internas y representará al club en actos institucionales. Será referente para jugadores, cuerpo técnico y afición, colaborará con todas las áreas del club y transmitirá cada día los valores del ChievoVerona.





Su historia está unida a la del ChievoVerona: ha jugado más de 500 partidos, marcado 139 goles y se ha convertido en un símbolo para los aficionados. Destacan las participaciones europeas, con los duelos ante el Levski de Sofía y el Estrella Roja como momentos cumbres.





Tras colgar las botas, su compromiso con los colores amarillo y azul impulsó el renacimiento del A.C. ChievoVerona y un proyecto ambicioso, fiel a los valores que distinguen al club.





Este nombramiento refuerza el vínculo con una de las figuras más representativas del club, cuya pasión, competencia y liderazgo seguirán impulsando el presente y el futuro del ChievoVerona.











