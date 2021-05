Chicharito: “Si no me convocan a Selección, tengo que seguir haciendo lo que hago”

El delantero del LA Galaxy no fue llamado por Gerardo Martino a Nations League pese al gran momento que vive.

Javier Hernández vive un dulce momento con el LA Galaxy en la MLS. En 2021 se ha convertido en el mejor delantero mexicano de los elegibles a Selección con siete goles y una asistencia en cinco encuentros, sin embargo, no ha sido suficiente para volver a Selección mexicana.

Incluso Javier no ha sido colocado entre las cuatro principales opciones del Tata Martino, que tiene delante de Javier a Raúl Jiménez, Alan Pulido, Henry Martín y Alexis Vega. Sin embargo, más allá de la ausencia, no aparenta una molestia y asegura que no deberá bajar los brazos para ser llamado.

“Lo de Selección siempre lo he mencionado, voy a estar siempre muy feiiz, será un honor y un placer vestir la camiseta verde, también cuando no se me toma en cuenta es algo que, a ver, lo voy a hacer, voy a seguir haciendo lo que hago”, mencionó Javier en videoconferencia.

Con un Javier Hernández encendido, clave en ocho de los diez goles del Galaxy, ahora los dirigidos por Greg Vanney ocupan el subliderato de la Conferencia Oeste con doce puntos, uno debajo de Seattle Sounders.

“Estoy feliz aquí, viviendo mi momento, disfrutando todo este crecimiento en esta liga, quiero ser campeón, llegar a lo más alto en lo individual y grupal, es lo más importante, para mí lo único que está en la cabeza es el LA Galaxy como puedes ver atrás y por lo que voy a dar la vida”, dijo.

Ahora Chicharito confía que tarde o temprano se presentará el llamado al combinado nacional: “Si las convocatorias llegan seré muy orgulloso, me voy a sentir con mucho honor de vestir siempre esa camiseta, también si no llegan voy a disfrutar mucho este momento (con LA Galaxy)”.

El exfutbolista del Manchester United, Chivas y Real Madrid fue contundente a título personal y aseguró que deberá “romperse la madre” (sic) como uno de los líderes del equipo con los jóvenes en medio de la reconstrucción en la Era Vanney.

“Ellos: Adam, Carlos, Sam, más allá que viene de Europa, tenemos una mezcla de juventud, nosotros con más años, más que hablar con ellos o no lo primordial es que yo me tengo que romper la madre, ser el primero en trabajar, darlo todo para después ayudar de la mejor manera, palabras más, palabras menos después, podré estar equivocado en la manera como veo el futbol, en movimientos, todo eso, queremos crear una sinergia, más allá que es Chicharito, que es Efraín, da igual si es Julian, Jonathan, Kevin, el que sea, Bond, el que sea, todos aquí venimos a partirnos la madre como decimos en México, darlo todo, hacer lo que está en nuestras manos, después si todos estamos o la mayoría en esa sintonía todo va a conspirar mucho más a favor que en contra”, expresó.

“Me sigo imaginando cosas chingonas, no es que todos los partidos que salgan bien voy a ser nostradamus y todo salió, siempre mi cabeza estoy visualizándome una mejor versión de mí en lo futbolístico, en lo personal, en lo mental, en lo emocional, todos los aspectos. Uno imagina al equipo saliendo con los tres puntos en todos los partidos, afortunadamente se dio”, concluyó.