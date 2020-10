Chicharito, sarcástico con la Selección mexicana: "¿Ya salió la lista?"

El delantero del Galaxy confirmó que seguirá trabajando para volver a ser contemplado por el Tricolor.

Javier Hernández es uno de los grandes ausentes de la Selección mexicana para su gira por Europa, en la que se medirán con y . El delantero mexicano ha tenido un complicado inicio de campaña con , recibiendo muchas críticas en la .

Debido a esto, Tata Martino decidió convocar para la posición de centro delantero a Raúl Jiménez, Henry Martín y Alan Pulido. En conferencia de prensa con los Angelinos, Chicharito tuvo una sarcástica reacción al ser cuestionado sobre el Tri.

"¿Ya salió la lista?" comentó irónicamente. "Si no estoy en la lista hay que seguir trabajando para volver a aparecer; si no estoy convocado no tengo opinión más que desearle lo mejor a la Selección", aseguró.

La última aparición de Hernández Balcázar con el Tricolor fue el 7 de septiembre de 2019, anotando un tanto en la goleada 3-0 contra . Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en una lista del entrenador argentino.