Chicharito: “Me costó dejar Europa, creo que tenía para dar más allá"

El delantero mexicano reafirmó los motivos por los que decidió volver al campeonato estadounidense.

Chicharito Hernández vive su mejor momento en la MLS, sumando cinco goles en los dos primeros partidos y pareciendo que vivirá un curso muy distinto, pues tuvo una gran pretemporada y luce muy cerca de su mejor forma física en este comienzo.

El delantero mexicano charló con TUDN, mostrándose contento por lo que está viviendo, pero confesando que abandonar anticipadamente el sueño en el Viejo Continente le resultó muy difícil en su momento, abandonando al Sevilla en 2020, con solo seis meses en la entidad.

“Me costó dejar Europa, me costó tanto porque creo que tenía para dar más allá, no me vine a los 38 años, me vine a los 31, mi papá tuvo su mejor temporada a los 34”, dijo categóricamente.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que llegó a Estados Unidos, reafirmó que sentía que era el momento adecuado: "Este tipo de oportunidades no se dan dos veces, se compaginó la edad en la que venía, el mejor club de MLS, la etapa familiar en la que estaba, y también se compaginó la plataforma y lo que la liga ve en mí, deja tú el Galaxy que estoy profundamente agradecido, es la liga, es el país, estas oportunidades no pasan dos veces”, aseguró para cerrar.